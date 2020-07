Nad komarje ni treba s polivanjem kemije

Mnoga zelišča odganjajo ta neprijetni mrčes, ki nam lahko zagreni bivanje na prostem v prelepih poletnih dneh in zlasti večerih.

Domače protikomarno razpršilo

GETTY IMAGES/ Prijetno dišeč odganjalec komarjev naredimo iz eteričnega olja sivke.

Prijetne, tople poletne večere radi preživljamo zunaj, posedamo na vrtu, terasi ali balkonu, ob sprehodih v bližnji park ali mesto. Ob visokih temperaturah pokažemo nekoliko več gole kože, s tem pa nehote privlačimo tudi komarje, male nadležne krvosese, ki lahko zagrenijo še tako lep večer. Teorij, kdo bolj ali manj privlači neprijeten mrčes, je ničkoliko, strokovnjaki pravijo, da jih privlači ali odbija telesni vonj, dejstvo pa je, da jih privlači toplota.V boju proti napadalcem je najbolj preprosto uporabiti kemično orožje, v trgovini dobimo številne repelente v sprejih, katerih vonj odganja komarje in druge insekte, vendar vemo, da kože ni pametno izpostavljati strupom. Zato se potrudimo in poiščimo naravna sredstva, ki so prav tako učinkovita, povrhu pa še prijetno dišijo. Sredstva, ki jih nanašamo na kožo, kombinirajmo še z nekaterimi ukrepi in uspeh ne bo izostal, brenčanje komarjev pa se bo oddaljilo na varno razdaljo.Sedenje v sobi ali na balkonu ob ugasnjenih svetilkah ne pomaga prav dosti, komarji namreč najdejo toplo telo tudi v temi. Res pa je, da svetloba privlači drug mrčes, zlasti metulje vešče. Komarje zanesljivo odganjajo posebne sveče. Proti oknu se bodo obrnili tudi, če bomo v vtičnico namestili posebni odganjalec. Za zaščito v okolju svojega doma pa je najbolj učinkovito, če na okna namestimo komarnike, to so zaščitne mreže, ki komarjem, pa seveda drugemu mrčesu, fizično onemogočijo vstop v prostor.A vrnimo se na teraso ali sprehod, v tem primeru je treba zaščititi telo. V trgovinah in drogerijah so na voljo številna naravna sredstva za odganjanje komarjev, ki so izdelana predvsem na osnovi eteričnih olj rastlin, ki komarjem smrdijo, to so predvsem sivka, citrusi, evkaliptus in rožmarin. Protikomarno pršilo lahko izdelamo tudi sami, potrebujemo poljubno eterično olje in vodo ter plastenko ali stekleničko s pršilom. Dodajamo lahko tudi limono ali druge citruse, pa klinčke in nekatera sveža zelišča, na primer rožmarin ali sivko. Sestavine zmešamo, nalijemo v stekleničke in pršimo po koži in oblačilih. Če dodamo še medicinski alkohol, bo sredstvo hkrati razkužilno. Povejmo še, da so komarji bolj napadalni, če smo oblečeni v temna oblačila. Zato izberimo svetla, po možnosti taka, ki pokrijejo čim več kože.Za zaščito doma pred vdorom nepovabljenih gostov pa skrbimo tudi z zasaditvijo rastlin, ki jih odganjajo s svojim vonjem, na balkonu, okenski polici ali pred vrati. Med najučinkovitejša spadajo nekatera zelišča, ki jih tudi drugače uporabljamo v kuhinji, to so denimo mačja in divja meta, žajbelj, pa seveda sivka in rožmarin, prav tako je učinkovita bazilika. Med cvetočimi rastlinami so koristni žametnica ali tagetes in ognjič, pa balkonske lepotice pelargonije. Prav tako bomo varni, če na balkonu raste kakšen paradižnik. Če ga gojimo na vrtu, zvečer odtrgamo list ali dva in se z njim podrgnemo po goli koži, deluje zanesljivo. Lahko pa si zalistnik, ki smo ga tako ali tako morali odstraniti, zatlačimo v srajčni žep.Sicer pa poskrbimo, da na vrtu ali balkonu ni elementov, ki bi še posebno privlačili vsiljivce, to so predvsem stoječe vode, v katerih samice odlagajo jajčeca. Vedra ali sode z vodo za zalivanje zato dosledno pokrivajmo, če si omislimo ribnik ali mlako, pa ga postavimo dovolj daleč od hiše.