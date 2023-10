Te težave s kožo mučijo ogromno ljudi: kako jih premagati?

Za to kronično vnetno bolezen kože, ki se najpogosteje pojavlja na lasišču, obrazu in prsnem košu, so značilni rdečina, luščenje in srbenje kože. Luske so pogosto debelejše, mastne in rumenkaste barve, nastajajo pa tudi na obrazu (med obrvmi, ob nosnicah, na uhljih, za njimi ali v zunanjem sluhovodu, na vekah) in drugih predelih telesa.

Razmnoževanje glivic

Seboroični dermatitis se, v nasprotju z drugimi vrstami dermatitisa, namreč pojavlja na predelih telesa, ki so bogati z lojnicami. Te izločajo maščobo, ki daje koži vlago in zaščito. Ker je izločanje loja pri ljudeh s to težavo povečano, se na koži ustvarja ugodno okolje za razvoj in razmnoževanje glivic.

Seboroični dermatitis se pojavlja na predelih telesa, ki so bogati z lojnicami. FOTO: Goncharov_artem/shutterstock

Glivica Malassezia spp. je drugače povsem običajen, nenevaren prebivalec naše kože. A ko se pretirano razmnoži, povzroči srbečico, rdečino, zaradi krajšega časa obnavljanja celic pa se koža lušči. Obstajajo sicer še nekateri drugi vzroki te bolezni, kot so denimo dedni dejavniki, hormonske spremembe, stres in oslabljen imunski sistem, zdravila zanjo pa za zdaj, četudi prizadene kar pet odstotkov prebivalstva, še ni.

Kreme, ki ne dražijo

Tako lahko posamezniki s seboroičnim dermatitisom zgolj gasijo požar z vrsto šamponov, krem in losjonov, ki vsebujejo aktivne sestavine, kot so salicilna kislina, ketokonazol ali cinkov pirition. Priporočljiva je uporaba nežnih krem za kožo, izogibanje izdelkom z močnimi detergenti in alkoholom. Vsak bo zase našel preparat, ki mu ustreza, saj ima vsaka koža svoje posebnosti. Prav tako je v preventivi dobro nositi lahka in ohlapna oblačila, s katerimi ne dražimo kože.

Pomembno čiščenje obraza Pri vseh, ki jih muči seboroični dermatitis, je zelo pomembno tudi redno čiščenje kože obraza. Vendar za to vsakodnevno rutino ni dobro uporabljati običajnih kozmetičnih izdelkov, temveč tiste brez mila. Zanje povprašajte v lekarni.

V hujših primerih, še zlasti ko gre za hujše oblike dermatitisa in/ali je ta združen tudi z drugimi kožnimi boleznimi, pa je močno priporočljiv obisk dermatologa. Ključno je, da ta postavi pravo diagnozo, ki ji lahko sledita pravilno zdravljenje in nega – tudi s protivnetnimi zdravili ali steroidnimi kremami.

Velik sprožilec je stres, poleg tega simptomi dermatitisa pogosteje izbruhnejo ob hladnem vremenu. FOTO: Tharakorn Getty Images/istockphoto

Izbruhi ob stresu in hladnem vremenu

Kako se še lahko ubranimo pred izbruhi te kronične bolezni? Seboroični dermatitis namreč običajno ne izzveni sam od sebe. Pojavlja se v valovih, pri nekaterih simptomi sčasoma izzvenijo, a se lahko vrnejo. Velik sprožilec je stres, poleg tega simptomi dermatitisa pogosteje izbruhnejo ob hladnem vremenu.

Kaj pa naravni pripravki? Dermatologi večinoma za obvladovanje simptomov seboroičnega dermatitisa priporočajo medicinske izdelke z aktivnimi sestavinami. Nekateri pa vseeno poskušajo težave omiliti tudi z nekaterimi naravnimi pripravki (pred uporabo se je priporočljivo posvetovati z dermatologom): kokosovo olje, ki ima protivnetne in protiglivične lastnosti,

aloe vera, ki deluje pomirjujoče,

olje čajevca, ki pa je močno, zato je treba z njim ravnati previdno,

riževa voda, ki jo lahko uporabite kot tonik za obraz,

ovsena kaša, iz katere pripravite pasto in jo nanesete kožo.

Čeprav običajno ni pokazatelj kakšnih drugih resnejših težav z zdravjem, je lahko precejšnja nadloga. Ne le da se v hudih primerih ob poškodbah zaradi praskanja lahko razvijejo sekundarne okužbe. Vpliva tudi na kakovost življenja, saj simptomi povzročajo veliko nelagodja in človeku zmanjšujejo samozavest. Je pa ob pravilnem zdravljenju in upravljanju simptome mogoče obvladovati.

Besedilo je bilo objavljeno v tiskani izdaji oglasne priloge Aktivni & zdravi.