Nad bolečine le, ko je res treba

Nosečnice naj bodo pri jemanju previdne. FOTO: Deandrobot/Getty Images

Obstoječa priporočila ostajajo

Uporaba zdravil v nosečnosti je indicirana le, ko je potrebna.

Glavobol in takšne ali drugačne manjše bolečine največkrat najprej lajšamo s tabletami, ki vsebujejo paracetamol. Te lahko dobimo v lekarni brez recepta, kar seveda pomeni, da so dostopne prav vsem prebivalcem. Tudi nosečnicam.A kot je pokazala španska študija na 73.000 nosečnicah iz različnih evropskih držav, bi morale biti prav te še posebno previdne. Raziskovalci so namreč ugotovili, da pri otrocih, ki so bili med nosečnostjo izpostavljeni omenjeni učinkovini, po rojstvu obstaja večja verjetnost za razvoj avtizma in ADHD (motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo) kot pri tistih, ki ji niso bili. Nosečnice bi tako morale, kot poudarjajo avtorji študije, ta najbolj uporabljani analgetik na svetu vzeti res le takrat, ko je to nujno., soavtor poročila, ki je bilo pred tedni objavljeno v Evropskem zborniku za epidemiologijo, pojasni, da je sicer paracetamol še vedno najvarnejše zdravilo tudi za ženske v obdobju nosečnosti, a da nikakor ne smemo pozabiti, da ima tudi stranske učinke.Da ima lahko paracetamol vpliv na zarodek, so sicer pokazale že nekatere prejšnje raziskave. »Naše ugotovitve so v skladu s prejšnjimi raziskavami,« ob tem poudarja vodilna avtorica študije. »Ugotovili smo tudi, da prenatalna izpostavljenost paracetamolu na podoben način vpliva na dečke in deklice, saj tako rekoč nismo opazili razlik,« še dodaja raziskovalka z barcelonskega inštituta ISGlobal.Za komentar izsledkov raziskave smo se obrnili tudi na UKC Ljubljana. Tamkajšnji vodja službe za odnose z javnostminam je odgovoril, da to niso novi podatki in da v ničemer ne spreminjajo obstoječih priporočil. »Kot že tudi prej načeloma velja, da je uporaba zdravil v nosečnosti indicirana le, ko je potrebna,« sklene.