Nad akne z laserjem

Akne so del odraščanja, z njimi se sreča skoraj vsak mladostnik. Niso pa tako redke niti v odrasli dobi, sploh pri ženskah rade vztrajajo celo do 30. ali 40. leta. Njihov pojav lahko spodbudijo menstrualni ciklus, nosečnost, nekatera zdravila, stres, nezdrav življenjski slog in pa tudi agresivna negovalna sredstva.

Največkrat so krivi hormoni

»Akne nastanejo zaradi več dejavnikov, kot so motnje poroževanja kože, pomnožene bakterije, večje izločanje loja zaradi spolnih hormonov in spremljajoče vnetje,« pojasnjuje dr. Yana Targonskaya, dr. med., spec. dermatologije iz Medicinskega centra Barsos.

Akne so spremljevalke odraščanja. FOTO: Suze777/Getty Images

»Ti dejavniki povzročijo zamašitev dlačnega mešička in vnetje. Na koži so pri aknah vidni črni ogrci in gnojne rdeče bunke. Hujše oblike spremljajo boleče zatrdline, spremembe se pojavljajo na obrazu in na sprednjem delu trupa, hrbtu, zadnjici in nadlahteh.«

Akne se navadno začnejo pojavljati med 10. in 12. letom, okoli 18. leta dosežejo vrhunec, v drugi polovici dvajsetih let pa navadno izzvenijo same. Pojav je enako pogost pri obeh spolih, hujše oblike pa se navadno pojavijo pri fantih. Nagnjenost k aknam se lahko prenaša – če so starši preboleli hude akne, je večja možnost, da jih bodo imeli tudi otroci. Kot rečeno, pri nekaterih, zlasti ženskah, lahko vztrajajo še dolgo v odraslost, nadaljuje sogovornica: »Akne niso samo najstniška težava in se lahko pojavijo tudi pozneje v življenju. Na njihov nastanek lahko vplivajo tudi hormonske spremembe med menstrualnim ciklusom ali nosečnostjo, določena zdravila, na primer antiepileptiki, kortikosteroidi in kontracepcijske tabletke, psihični stres, nezdravo življenje in agresivna kozmetična sredstva.«

Prepričanje, da je nastanek aken povezan z nepravilno higieno, je zmotno, zato lahko pretirano čiščenje in nega stanje le še poslabšata, poudarja sogovornica: »Popolnoma zadošča umivanje kože z milom dvakrat na dan. Znanstvenih dokazov, da bi diete pomagale, ni. Mleko in mlečni izdelki akne lahko poslabšajo, vendar to ne velja za vse ljudi. Najpogostejši sprožilec so spolno hormoni, ki povzročijo, da žleze lojnice tvorijo več loja. Če akne niso posledica hormonskih sprememb in genetike, jih lahko poskusimo preprečiti z zdravim življenjskim slogom, zlasti z izogibanjem mastni hrani in nikotinu, uporabo primerne kozmetike in s prenehanjem jemanja zdravil, ki jih lahko povzročajo. Seveda, če je to mogoče in po posvetu z zdravnikom.«

Učinkovito zdravljenje aken sicer izvaja dermatolog, sklene dermatologinja, ki na podlagi ocene stanja predpiše ustrezno terapijo: »Lahko se odloči za uporabo določenih preparatov ali laserja, ki predstavlja varno in nebolečo metodo. Laser prodre globoko v kožo, se pretvori v toploto in uniči bakterije, ki povzročajo akne. Ima dezinfekcijski učinek in spodbudi proces obnavljanja kože. Ta se ponovno zgladi, manjše površinske brazgotine celijo novonastale celice. Pravočasno zdravljenje lahko zaustavi razvoj hudih aken in prepreči dolgoročne posledice na koži.«