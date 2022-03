Načrt za gibanje: tek lahko pomaga preprečiti osteoporozo

Vsakodnevno gibanje in fizična aktivnost dobrodejno vplivata na naše zdravje in počutje. Ker se pozimi praviloma premalo gibamo, je pomlad pravi čas, da naredimo načrt in z več vadbe okrepimo telo ter poskrbimo za splošno boljše počutje.

Plavanje ne obremenjuje sklepov. FOTO: Monkeybusinessimages/Getty Images

Z rednim gibanjem namreč povečamo mišično maso in pospešimo bazalni metabolizem. To pomeni, da telo za osnovne življenjske funkcije – delovanje srca in preostalih notranjih organov, dihanje, prebavo itd. – porabi več energije oziroma kalorij, kot če smo neaktivni. Več mišic ko imamo, več kalorij porabimo v mirovanju, zato je vsakodnevna vadba precej koristna.

Kot kažejo številne raziskave, je zlasti koristna dopoldanska vadba med 10. in 12. uro, s katero telo popolnoma prebudimo, metabolizem pa bo ostal pospešen vsaj še štiri ure, lahko celo 24 ur, odvisno od intenzivnosti vadbe. Seveda je koristna tudi vadba v drugih delih dneva, a takrat bo naš metabolizem hitrejši le do trenutka, ko se bomo odpravili spat in zaspali.

Tek lahko pomaga preprečiti osteoporozo in je zelo učinkovit v boju proti odvečnim kilogramom.

Torej: odločimo se in naredimo načrt za postopno spremembo življenjskega sloga, kamor bomo vključili tudi gibanje. Za začetek sta dovolj dve uri na teden, nato vadbo postopoma povečujemo po pol ure. Kot cilj si lahko postavimo, da bi telovadili ali se ukvarjali z rekreacijo vsaj tri ure na teden ali vsaj pol ure na dan.

Vsakokrat pred vadbo in po njej opravimo ogrevanje in raztezanje, ki naj traja od pet do deset minut. Kineziologi pravijo, da bo ob takšnem načrtu prišel tudi uspeh, saj bomo pridobivali kondicijo in se počutili bolje.

Za vsakogar nekaj

Aktivnosti je ogromno, od hoje, teka do plavanja ali kardiovaskularnih vadb. Hoja je zelo dobrodošla, hitrejša krepko poveča srčni utrip, aktivnih oziroma vključenih je več kot 200 kosti našega telesa in vseh 600 mišic. S hojo razgibamo telo, pospešimo prekrvitev in znižamo krvni tlak, se naužijemo svežega zraka in se sprostimo; če je le mogoče, hodimo na prostem.

Kardiotrening lahko opravimo tudi doma, izbira naprav je velika. FOTO: Taras Grebinets/Getty Images

Tudi tečemo lahko kjer koli in kadar koli. Potrebujemo le dober par športne obutve in trenirko ali kratke hlače. Tek lahko pomaga preprečiti osteoporozo in je zelo učinkovit v boju proti odvečnim kilogramom. Primerno je kolesarjenje, ki lahko postane oblika prevoza v službo oziroma šolo. Ni nujno drag šport: potrebujemo kolo in čelado, čez vikend pa se odpravimo na daljši potep, možnosti kolesarjenja v naravi je v Sloveniji veliko.

Spomladi je zelo dobrodošlo, da začnemo kardiovadbo (če nismo že prej), pri tem uporabimo različne pripomočke, od tekača, steperja in kolesa do veslača. Zaradi pestrega izbora naprav nam pri vadbi ne bo dolgčas. Vse te naprave merijo tudi srčni utrip, kar omogoča nadzor nad učinkovitostjo vadbe.

S hojo razgibamo telo, pospešimo prekrvitev in znižamo krvni tlak, se naužijemo svežega zraka in se sprostimo.

Vpišemo se lahko na aerobiko: skupinska vadba in glasba nas lahko motivirata, da bomo pri vadbi vztrajali. Raziskave kažejo, da lahko plavanje učinkovito zmanjšuje stres, hkrati pa dviguje samozavest. Plavanje ne obremenjuje naših sklepov, zato je primerno za vse, ki dlje niso bili fizično aktivni, in tudi za vse s poškodbami, nosečnice in ljudi s prekomerno telesno težo.