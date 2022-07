Na tržnici nikoli ne počnite tega

Le kdo ne bi dobrot, ki so na voljo na stojnicah tržnice, pred nakupom rad poskusil in se prepričal, da so sadeži in zelenjava res tako okusni, kot so videti, a strokovnjaki opozarjajo, da je to zelo nevarno početje. Kajti že z eno marelico, borovnico ali drugo svežo ponudbo se lahko okužite z zdravju nevarnimi bakterijami, kot so salmonela, escherichia coli, prav tako dejanje predstavlja tveganje za okužbo s črevesnimi paraziti.

Več dejavnikov

Treba je namreč upoštevati več stvari: praviloma sadeže pokušate z neopranimi rokami, neoprano je sadje, hkrati se zlasti v poletni vročini bakterije in druge nadloge na površinah sadežev hitro množijo.

Vsekakor dovolj razlogov, da se temu odpoveste in preprosto zaupate ponudniku.

Višje tveganje

V poletnih vročinah so zastrupitve s hrano pogostejše kot v drugih delih leta in nesmiselno je na takšen način izzivati zdravje. Najpogostejši simptomi zastrupitve so povišana telesna temperatura, slabost, bruhanje, driska in bolečine v želodcu.

Najdovzetnejši zanje so otroci, starejše osebe in osebe z oslabljeno odpornostjo, najpomembnejše ob tem, če se pojavijo, pa je nadomeščanje tekočine, da ob zastrupitvi ne bi nastopila še dehidracija.