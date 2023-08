Na to morate paziti, ko si jih čistite

Ušesa si čistimo sami, tako kot si celotno telo, kajne? Vendar včasih delamo pri tem napake, ki nam lahko trajno škodijo. Tega se pa ne zavedamo popolnoma, dokler … ne pride do težav. Spomniti moramo, da ušesno maslo ni umazanija, ampak ima pomembno vlogo v telesu. Če v ušesa vtaknemo paličico, ker si jih želimo očistiti ali spraviti vodo iz njih, lahko pride do številnih težav. Za to so odgovorne drobne dlačice, ki iz sluhovoda odstranijo vse, kar tja ne spada, in sicer prah, umazanijo, pot in drugo, kar z žlezami sluhovoda tvori ušesno maslo, ki je izloček ceruminalnih žlez, zmešan z odluščenimi površinskimi celicami kože.

Cerumen ali maščoba v ušesih se ne nabira pri vseh enako hitro. Ušesno maslo varuje uho pred okužbami, prahom in tujki. Vzdržuje naravno bakterijsko floro na površini kože zunanjega sluhovoda. Prav tako maže bobnič, ki bi sicer postal trd in tog. S tem omogoči dober prenos zvoka. Glavna sestavina ušesnega masla so odluščene celice kože. Okoli 60 odstotkov predstavlja keratin, od 12 do 20 odstotkov nasičene in nenasičene dolgoverižne maščobne kisline, prisotni so še alkoholi, skvaleni in od šest do devet odstotkov holesterola.

Medtem ko si morajo nekateri ljudje ušesa umiti tako rekoč enkrat na mesec, obstajajo tudi takšni, ki so to storili le nekajkrat v življenju. Ta poseg lahko opravi splošni zdravnik, lahko pa ga tudi sami doma. Upoštevati morate le nekaj osnovnih pravil. Kako si torej varno očistite ušesa? Zdravniki ORL svetujejo, da se tem pogostim napakam izognete. Verjetno so vas že od malega učili, da si morate, ko se okopate, očistiti ušesa s palčkami. Zadnja leta zdravniki opozarjajo, da je to slaba navada, ki lahko trajno poškoduje ušesa in sluh. Torej, ne počnite tega z vatiranimi palčkami. Poleg tega, da si z njimi lahko poškodujete bobnič, ušesno maslo v resnici potiskate proti bobniču in ga odstranite zelo malo. Otorinolaringologi uporabo palčk odsvetujejo. Čistili naj bi samo maslo, ki samo priteče iz ušesa. Medtem ko je uporaba palčk mamljiva, ko čutimo, da so ušesa zamašena, lahko ta postopek privede tudi do motenj v naravnem ciklu tvorbe ušesnega masla, ki deluje kot naravno čistilno in varovalno sredstvo.

Izkazalo se je, da ni treba vsem odstraniti cerumna. Toda če se nabere veliko usedline, to lahko povzroči bolečine v ušesu, poveča tveganje za okužbe, začasno izgubo sluha in celo socialno izolacijo in depresijo. V večini primerov nakopičena maščoba v ušesih tako rekoč sama odpade. Takrat greste s prstom po ušesni mečici in ugotovite, da se je na njej nabrala maščoba.

Če cerumen ne odpade sam od sebe, obstaja nekaj preprostih načinov, kako ga odstraniti in odmašiti ušesa. V lekarnah ali specializiranih prodajalnah lahko kupite razpršilo, ki varno in učinkovito mehča ter odstranjuje ušesno maslo na naraven način. Nagnite glavo na stran, brizgnite razpršilo v uho, nekaj minut ležite na eni strani, da lahko tekočina preide skozi ušesni kanal. Najbolje je, da to naredite pred spanjem, takrat so rezultati najboljši.

Zdravniki pravijo, da obstajata dve veliki napaki, ki ju lahko storite pri čiščenju ušes doma, in sicer: uporaba ostrih, koničastih predmetov, kot so zobotrebci ali zvitki papirja, uporaba ušesnih svečk ali mini sesalnika. Po mnenju zdravnikov ni dokazov o učinkovitosti teh izdelkov, nestrokovno ravnanje pa lahko ogrozi zdravje.