V tem delu sveta živijo najbolj zdravi in srečni ljudje, nekateri naj bi dočakali celo 140 let!

Dolina reke Hunza, na meji med Indijo in Pakistanom, se imenuje kar »oaza mladosti«. Pričakovana življenjska doba prebivalcev te doline je 110–120 let, nekateri pa jih dočakajo celo 140. Skoraj nikoli ne zbolijo in so videti mladostno.

Torej obstaja način življenja, ki je blizu idealu, ko se ljudje počutijo zdrave, srečne in ne stare kot v drugih državah.

