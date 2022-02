Na slovenskem trgu odkrili maskare s problematičnimi kemikalijami

Kot pišejo na svoji spletni strani, noben izdelek sicer ni vseboval kemikalij, ki bi bile prepovedane, a v nekaterih so njihovi kolegi iz danske potrošniške organizacije odkrili snovi, za katere bi bilo boljše, če jih v maskarah ne bi bilo.

V maskarah dm Trend it up in Sante so odkrili rakotvorno težko kovino arzen, v dveh vodoodpornih maskarah Catrice in Essence pa policiklični aromatski ogljikovodik (PAH) naftalin, ki je prav tako rakotvoren. Preberite več TUKAJ!