Na potenje ne moremo vplivati, regulirajo ga možgani

Potenje je fiziološki proces, ki pomaga uravnavati telesno temperaturo, izločati nekoristne ter zdravju škodljive snovi in je pomembno za normalno delovanje telesa. Je posledica pregrevanja telesa, z izločanjem in izhlapevanjem znoja se poskuša telo ohladiti. Vlaži kožo, na nekaterih delih telesa pa se izločajo feromoni, ki dajejo vsakemu lasten vonj.

»Na potenje ne moremo vplivati, saj poteka neodvisno od naše volje prek vegetativnega živčevja, regulirajo pa ga možgani,« pojasnjuje Ivanka Brus, mag. farm., spec., z Lekarniške zbornice Slovenije.

Moški se spotijo hitreje zaradi večjega volumna telesa, pri njih nastane tudi več znoja. FOTO: Danr13/Getty Images

»Žleze znojnice se aktivirajo, ko je zunaj vroče ali pri telesnem naporu prek živcev. Tudi čustvena intenzivna stanja lahko izzovejo potenje, ki je omejeno na dlani, podplate, pazduhe in obraz. Pri povprečnem človeku se tvori povprečno do litra potu na dan. Moški se spotijo hitreje zaradi večjega volumna telesa, pri ženskah pa estrogen omogoča nižjo temperaturo telesa, zato se potijo manj. Imajo več žlez znojnic, vendar pri moških nastane več znoja. Z leti se potenje zmanjša, saj se žleze znojnice postarajo in jih je vse manj.«

Najpogosteje se potimo pod pazduhami, na dlaneh ali po obrazu. Znaki lahko postanejo vidni na oblačilih in povzročijo mokre madeže, ki lahko razvijejo neprijeten vonj.

Ljudje se potimo, ker možgani zaznajo, da je telesna temperatura višja od 37 °C, in pošljejo žlezam znojnicam signal, da začnejo tvoriti in sproščati tekočino, saj pot ohladi površino kože, včasih pa se potimo čezmerno.

»Vzrok za to je v premočnem delovanju simpatičnega živčevja. Stanje imenujemo primarna hiperhidroza in prizadene območja, kjer je več žlez znojnic. Sekundarna hiperhidroza je stanje, ko se čezmerno poti vse telo, v ozadju pa so najpogosteje bolezni metabolizma, nevrološke, endokrinološke, različne sistemske bolezni, kot so sladkorna bolezen, bolezni ščitnice, srčne in pljučne bolezni, hipoglikemija ter nekatere vrste raka in infekcije. Pretirano potenje se lahko pojavi tudi kot eden od simptomov odtegnitve od alkohola, drog ter ob jemanju nekaterih zdravil, kot so antidepresivi, protivnetna zdravila in antibiotiki. Lahko gre za povišano telesno temperaturo, ki jo izzove virusna ali bakterijska okužba. Čezmerno potenje, ki je lahko prehodno, je značilno za nosečnost, menopavzo in andropavzo.«

Močno potenje in neprijeten vonj lahko vplivata na psihološko stanje posameznika, znojenje pa je vsaj delno mogoče uravnavati, potolaži sogovornica: »Potenje je možno zmanjšati predvsem pod pazduhami in s tem preprečiti neprijeten telesni vonj, svetujemo uporabo dezodoranta. Dezodoranti vsebujejo snovi, ki zmanjšajo število bakterij na koži, ter pogosto dišave, ki prikrijejo neprijeten vonj.

Osebam z zelo občutljivo kožo priporočamo dezodorant, ki vsebuje kristalne soli, saj zmanjšujejo razrast bakterij. Antiperspirante pa svetujemo takrat, ko želimo preprečiti močno potenje, saj začasno zamašijo žleze znojnice in s tem zmanjšajo izločanje potu. Za antiperspirante svetujemo, da se jih nanese zvečer na čisto, suho nerazdraženo kožo, najprej vsak večer, nato vsak drugi večer, ko pa se stanje izboljša, pa podaljšamo časovni razmik med nanosi. Svetujemo nošenje zračnih oblačil in obutev iz naravnih materialov ter oblačila zelo svetlih ali temnih barv, ker se na njih potni madeži manj poznajo.

Treba je poskrbeti za osebno higieno ter se izogibati alkoholu, kavi in močno začinjenim jedem. Če nič od tega ne pomaga, obstajajo še druge možnosti, kot so uporaba zdravil, psihoterapija, iontoforeza, botoks in kirurški postopki zdravljenja.«