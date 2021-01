Na pomoč, lasje mi izpadajo

Pomoč dermatologa

Normalno je, če jih izpade do sto na dan.

S plešavostjo se do 30. leta starosti srečuje vsaj 30 odstotkov moških. FOTO: Ridofranz/Getty Images

Učinkovito zdravljenje

PRP sproži pomlajevalni proces in regeneracijo. FOTO: Ihor Bulyhin/Getty Images

Skrb za zdravo lasišče



Za ohranjanje zdravega lasišča je ključna prehrana, ki tudi sicer vpliva na celotno človeško telo in njegove funkcije, pomembna dejavnika sta tudi stres in nega, pravi sogovornica. »Manj ko smo pod stresom oz. bolj kakovostno ko ga znamo obvladati, manjša je možnost za pojav izpadanja las.« Pri negi je pomembno, da uporabljamo naravne preparate, ki bodo naše lasišče ščitili pred okoljskimi vplivi oz. ga nahranili s potrebnimi vitamini in minerali.

Plešavost oziroma izpadanje las, predvsem pri moških, je precej pogosta. S to težavo se do 30. leta starosti srečuje vsaj 30 odstotkov moških, po petdesetem letu pa se lasje začnejo redčiti že vsakemu drugemu. Pri ženskah so te številke nižje. Po do zdaj znanih podatkih naj bi se izpadanje las pojavilo pri 19 odstotkih žensk. Še posebno je to lahko izrazito po menopavzi, pravi specialistka dermatologije, dr. med.,iz Medicinskega centra Barsos. »Ženskam naj bi najbolj izpadali na čelnem in temenskem predelu. Ker naj bi se to začelo po menopavzi, naj bi bilo povezano s hormonom estrogenom, a za to nimamo jasnih in enoznačnih podatkov.«Izpadanje las se načeloma lahko pojavi kadar koli, vzroki so različni. Nekateri so precej enostavni, saj nam telo lahko na tak način začne sporočati, da mu primanjkuje katerega od pomembnih vitaminov, pojasni sogovornica in doda, da gre lahko tudi za bolj kompleksne vzroke, kot so pri ženskah hormonske spremembe v nosečnosti, menopavza, androgeno pogojena alopecija, motnje v ščitnici, stres, anemija, določena zdravila, neuravnotežena prehrana. »So pa seveda moški načeloma veliko bolj nagnjeni k plešavosti, na njen nastanek lahko vplivajo zelo podobni dejavniki,« pove specialistka dermatologije.Ne glede na vzrok smo na morebitno izpadanje las pozorni, še posebno če sumimo, da je kriva bolezen. Takrat, pravi Yana Targonskaya, je nujno čim prej obiskati zdravnika oz. dermatologa. »Kot specialist vam bo morda že samo po podrobnem pogovoru znal svetovati, kaj narediti, če pa so težave preresne, bodo potrebne dodatne preiskave krvi ali biopsija lasišča. Dodatne preiskave pri ženskah največkrat vsebujejo hormonske teste, torej se je o zdravljenju potem treba posvetovati z endokrinologom in ginekologom.«Ob tem je treba povedati, da je normalno, če nam izpade do sto las na dan. O čezmernosti govorimo, če nam jih daljše obdobje izpade več kot toliko in če se to pojavlja redno. V tem primeru, svetuje dermatologinja, se posvetujmo z zdravnikom, dermatologom in poskušajmo najti vzrok ter to ustrezno zdraviti.Pomembno je čim prejšnje ukrepanje, pravi sogovornica. »Učinkovito je zdravljenje z minoksidili, ki se uporabljajo kot raztopina, z različnimi odmerki vsebnosti za moške in ženske. Od sistemskih zdravil je pri moških najbolj učinkovit finasterid, pri ženskah pa zdravila z antiandrogenim učinkom (ciproteron acetat in spironolakton). Najbolj učinkovit način zdravljenja je kombinacija topikalne in sistemske oblike zdravljenja.«Kot alternativa se uspešno uporablja sodobna metoda zdravljenja in obnavljanja las PRP (angleška kratica za platelet rich plasma), ki jo izvajajo tudi v Medicinskem centru Barsos. »PRP temelji na terapiji injiciranja krvne plazme in preprečuje izpadanje, pospešuje rast las, krepi korenine in lase naredi močnejše in gostejše. Pri PRP gre za koncentrirano, s trombociti bogato krvno plazmo, ki jo pripravimo iz pacientove lastne krvi. PRP vsebuje zelo veliko krvnih celic, rastne faktorje in proteine, ki v lasnih koreninah vzbudijo pomlajevalni proces in regeneracijo,« sklene specialistka dermatologije.