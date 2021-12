Na mrazu porabimo več energije

Zaradi nizkih zunanjih temperatur je gibanje na prostem za mnoge v tem obdobju manj mikavno, a zanemarjanje rekreacije je nedopustno ne glede na letni čas. Poleg tega se v mrzlih mesecih radi prehranjujemo z bolj kalorično hrano, ki telo ogreje, ob pomanjkanju sonca pa si mnogi poskušajo dvigniti razpoloženje s pregrehami. Marsikdo tako hitro zapade v nezdrav slog, v katerem je nezdravega prehranjevanja čedalje več, gibanja pa vse manj – a ne pozabimo, vreme je samo izgovor!

Zadostuje pol ure

Izgovor pa so tudi prazniki, med katerimi si sicer lahko privoščimo kakšno pregreho več, nikakor pa ne smemo zanemariti redne rekreacije, svetujejo strokovnjaki iz Medicinskega centra Barsos: »Če nam bo vsakdanje gibanje prešlo v navado, nam ne bo treba razmišljati o tem, da med prazniki več pojemo in se moramo posledično več gibati. Če se v svojem vsakdanu ne gibate dovolj, rekreacijo seveda čim prej vključite vanj. Če nimate kondicije, se je lotite počasi. Ni treba petkrat na teden hoditi v fitnes in na intenzivne vadbe. Za začetek zadostujejo sprehod ali tek v naravi in nekaj vaj, ki jih vsak posameznik lahko izvede doma.«

Gibati se je treba tudi v zimskih razmerah. FOTO: Halfpoint/Getty Images

Morda nas zaradi nizkih temperatur ne vleče na prosto, a mraz ima tudi svoje prednosti, pojasnjujejo strokovnjaki: »Na hladnem zraku porabimo več energije kot običajno, saj telo bolj gara, da se ogreje. Poraba kalorij je tako večja v hladnejšem obdobju. Ker se ne znojimo toliko kot poleti, imamo morda včasih občutek, da ni tako. Svež zrak ugodno vpliva tudi na naše zdravje, imunski sistem in psihofizično počutje. Gibanje zunaj na svetlobi med drugim pripomore k temu, da se izognemo melanholičnemu počutju.« Rekreacija je torej zapovedana vse dni v letu, v mrzlih mesecih pa seveda ne pozabimo na primerno toplo obutev in oblačila: »Pri tem ne smemo pozabiti zaščititi glave, ušes in vratu. Pomembno je, da nas ne premrazi ali premoči, zato v dežju obujte nepremočljive čevlje. Dobro je, da oblačila dihajo, tudi kadar se gibljemo zunaj. Pomembna je kakovostna obutev, ki ne drsi in ne premoči. Ledene površine so nevarne, zato je še posebno pomembno, da pozimi ne gremo ven z navadnimi športnimi copati, ampak obutvijo, ki nogi ponuja oporo in ima primeren podplat.«

Vsakdo naj si izbere šport oziroma dejavnost po meri. Že pol ure gibanja na svežem zraku je dovolj! »Še posebno priporočljiv je tek na smučeh, izvajamo pa ga lahko pozno v starost. Odlična in poživljajoča je hoja po zasneženih gozdovih in travnikih, za bolj drzne varna in premišljena hoja v hribe. Vedno več je tudi drsališč in drsanje ali sankanje lahko predstavlja zabavno obliko rekreacije,« svetujejo strokovnjaki iz Medicinskega centra Barsos in sklenejo, da mora biti varnost vedno na prvem mestu: »V zimskem času je poškodb sicer malo manj, so pa po navadi hujše. Najpogosteje gre za zlom kolka pri starejših, ko padejo na ledenih površinah. Veliko je poškodb na smučiščih (poškodba kolena, rame ali rok pri smučanju) ter v gorah in pri turnem smučanju, kar pa se pozimi velikokrat konča celo s smrtjo ponesrečenca. Poznavanje vremenskih razmer, površine in območja, kjer se rekreiramo, je zato nujno potrebno.«