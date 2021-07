Na kaj vse morate pomisliti, da bo vaš dopust brezskrben

Preverite zavarovalno polico

Tudi letos je v načrtovanje dopusta odločno posegel novi koronavirus, da bo oddih zares brezskrben, je tako treba vložiti nekaj več truda. Nihče si ne želi zdravstvenih nevšečnosti sredi oddiha, če pa nas te vendarle doletijo, je smiselno, da smo nanje pripravljeni in si tako prizanesemo z nepotrebnimi stroški in zmedo. Kaj vse torej potrebujemo za brezskrbne počitnice?Na vrhu seznama je seveda cepljenje proti covidu-19 oziroma negativen test, ki ga moramo opraviti pravočasno. Protikoronski ukrepi in zahteve se še vedno lahko razlikujejo od države do države, zato se pred oddihom pozanimajte o potrebnih potrdilih in se izognite morebitnim zapletom. Ne pozabite na kartico zdravstvenega zavarovanja in ureditev ustreznega zavarovanja v tujini, svetujejo pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje: »Za uveljavljanje pravic do zdravljenja v vseh državah EU, EGP in Švici, Makedoniji, Srbiji, Črni gori, Bosni in Hercegovini ter Avstraliji (v poslovalnicah Medicare) je treba predložiti veljavno evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, saj samo ta krije stroške nujnega zdravljenja pri zdravnikih in v zdravstvenih ustanovah, ki so del javne zdravstvene mreže.V državah, s katerimi Slovenija nima sklenjenega meddržavnega sporazuma, mora potnik tudi nujno zdravljenje plačati sam. Priporočeno je skleniti komercialno zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini.« Različni ponudniki zagotavljajo različne storitve in kritje stroškov, zato preverite, kaj vse vam omogoča vaš paket; ne pozabite, evropska kartica v Veliki Britaniji ne velja več! Pred odhodom se je smiselno pozanimati o zdravstvenih ustanovah v kraju, kjer bomo preživljali dopust, in si shraniti telefonske številke. Velja poudariti, da na pot krenemo zgolj zdravi in dobrega počutja, počitniški lekarni pa je v teh časih nujno dodati tudi zadostno število zaščitnih mask za obraz in razkužilo.Glede na destinacijo se v ambulanti za potovalno medicino Nacionalnega inštituta za javno zdravje pozanimajte tudi o drugih morebitnih cepljenjih in zahtevani zaščiti ter potrdilih, preverite tudi veljavnost obveznih cepljenj. Ne zanemarite rednih terapij in zdravil na recept, ki jih vzemite s seboj v zadostni količini in originalni embalaži, na kateri so tudi navodila za hranjenje in rok uporabnosti. Nujna zdravila je včasih smiselno shraniti v različne kose prtljage, za vsak primer, če bi se katera od potovalk, denimo med potovanjem z letalom, izgubila.Ne pozabite na pripomočke za vid in rezervne pripomočke ter ustrezna čistilna sredstva, nujni so še zdravila za zniževanje telesne temperature, protibolečinska sredstva, pomagala pri driski in zaprtju, smiselno se je oborožiti tudi s prebiotiki in probiotiki ter rehidracijskimi praški. Če potovanje ne ustreza vašemu želodcu, se oskrbite z zdravili proti potovalni slabosti. Ne pozabite na antihistaminike, ki bodo pomagali pri različnih pikih in ugrizih, in mazila, ki prav tako blažijo srbečico in oteklino, ko ponagajajo komarji in druga nadloga; tisti, ki boste več časa v naravi, ne pozabite na sredstva za odganjanje klopov – nujna je tudi pinceta za odstranjevanje nevarnih zajedavcev. Poškoduje se lahko vsakdo, zato obliži, sterilne gaze in elastični povoji ter škarjice ne bodo nikoli odveč.Če si boste med oddihom privoščili potapljanje, ne pozabite na kapljice ali pršila za odstranjevanje ušesnega masla.Potovalna lekarna naj vsebuje tudi fiziološko ali drugo raztopino za odmaševanje nosu in pa vlaženje oči, ženske, ki so nagnjene k vaginalnim vnetjem, pa ne smejo pozabiti na antimikotike. Nosečnice naj pripravi prtljage posvetijo dodatno pozornost: ne smejo pozabiti materinske knjižice in izvidov zadnjih pregledov, pomembno je tudi zdravstveno zavarovanje in seveda varnost same destinacije. Nujni so vitamini in druga dopolnila ter morebitna predpisana zdravila in pa naprava za merjenje krvnega tlaka.In še zlato pravilo prav za vse popotnike, ne glede na kraj počitnikovanja: ne pozabite na zaščito pred soncem!