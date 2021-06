Na kaj je poleti treba paziti pri laseh

Ključna je voda

Vlažnost pomagamo ohranjati z rednim pršenjem.

Maske naj vsebujejo kokosovo, avokadovo ali oljčno olje.

Poletje je poseben izziv tudi za lase, ki v zahtevnih vremenskih razmerah potrebujejo dodatno nego in pozornost. Kakšna je vaša poletna pričeska? Kako skrbite za lase v vročih mesecih? Naj spomnimo, da veter in sonce rada izčrpata vlago iz las, ti pa zaradi tega postanejo krhki, lomljivi, bledi in brezvoljni. Negovalna sredstva naj bodo zato v tem času učinkovitejša in hranljivejša, maske pa lahko pustimo delovati tudi dlje, svetujejo strokovnjaki.Za začetek poskrbimo za lahko obvladljivo pričesko, ki ne bo zahtevala nenehnih popravkov. Poletje je čas naravnega videza, zato naj tudi lasje padajo na ramena ali pa v vetru poplesavajo povsem lahkotno in lenobno; visoke temperature kličejo h kratkim ali pa dvignjenim pričeskam, zato dolžino las prilagodite in si olajšajte preživljanje vročine.A ne pozabimo, tudi lasje so dovzetni za škodo, ki jo lahko povzroča UV-sevanje, zato naj bodo naglavna pokrivala ali pa modne rute nepogrešljivi dodatki, ti bodo lase obvarovali pred močnimi žarki in vetrom. Znojenje ter morska ali bazenska voda morda vabita k pogostejšemu umivanju, a ne pustimo se zavesti: prepogosto umivanje bo odstranilo naravno plast maščobe, zaradi česar bodo lojnice izločale le še več maščobe in tako ustvarile masten videz, ta bo kar klical po dodatnem umivanju in znašli se bomo v začaranem krogu.Da odstranimo nadlogo z las, zadostuje redno spiranje z vodo. Zato pa enkrat tedensko po umivanju s šamponom lasem privoščimo izdatnejšo masko iz avokadovega, kokosovega ali oljčnega olja, ki jo pustimo delovati dlje kot običajno. Lasišče bomo tako učinkoviteje nahranili in lasem povrnili voljnost, posušimo jih naravno. Tudi sicer se poleti izogibamo sušilniku in drugim virom umetne toplote! Pa tudi krtačam in gostim glavnikom: mokrih las ne razčesavamo, suhe pa nežno in previdno zgladimo z lesenim glavnikom z redkimi zobmi.Za kožo že zgledno skrbimo, pred UV-žarki pa obvarujmo tudi lase. Na voljo so tudi šamponi z zaščitnim faktorjem, sicer pa lahko nekaj kreme, potem ko smo poskrbeli za telo, nežno nanesemo tudi na površino las. Te lahko razvajamo in jim tako ohranjamo potrebno vlažnost tudi z doma izdelanim pršilom: v plastični pršilnik natočimo mešanico vode, soka iz aloe vere in avokadovega ali arganovega olja. Večkrat na dan ali po potrebi, predvsem ko so lasje izpostavljeni soncu in vetru, popršimo po konicah in lasišču ter tako preprečujemo izsušitev.