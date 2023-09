Maščobne kisline omega 3 so pomembne predvsem za dojenčke in otroke

Poznamo jih več vrst, vendar so tri najpomembnejše, in sicer alfa-linolenska kislina (ALA), eikozapentaenojska (EPA) in dokozaheksaenojska (DHA). Te imajo pomembno vlogo pri delovanju telesa, skrbijo predvsem za zdravje srca, možganov, oči in protivnetno delovanje.

»Gledano z vidika splošnega zdravja so maščobne kisline omega 3 pomembne za vse skupine ljudi, še posebno pa za dojenčke in otroke,« pojasnjuje mag. Darja Potočnik Benčič, mag. far., spec., predsednica Lekarniške zbornice Slovenije. »Torej tiste, ki se jim možgani še razvijajo, pa tudi nosečnice in doječe matere za pravilen razvoj ploda. Močno jih priporočamo ljudem s tveganjem za razvoj srčno-žilne bolezni, saj lahko pripomorejo k zniževanju ravni trigliceridov in ohranjanju zdravega srčnega ritma ter k zdravju oči in izboljšanju spomina.«

Predsednica Lekarniške zbornice Slovenije poudarja, da imajo izjemen vpliv na delovanje celotnega organizma. FOTO: Osebni arhiv

Preveč omega 6, premalo omega 3

Priporočena dnevna količina maščobnih kislin omega 3 se lahko razlikuje glede na različne dejavnike, kot so starost, spol, prehranjevalne navade in zdravstveno stanje. Splošno priporočilo Evropske agencije za varnost hrane je vsaj 250–500 mg kombinacije EPA in DHA za odrasle, za dojenčke, otroke in nosečnice pa so lahko potrebe še večje. »Maščobne kisline omega 3 najdemo predvsem v ribah, kot so losos, skuša, sardine, tuna, pa tudi v nekaterih rastlinskih virih, kot so laneno seme, semena čia in oreščki. Na splošno s prehrano zaužijemo preveč nenasičenih maščobnih kislin omega 6 in premalo omega 3,« nadaljuje sogovornica in za ljudi, ki teh ne zaužijejo dovolj, in tiste s posebnimi prehranskimi potrebami priporoča uporabo prehranskih dopolnil. »Prav tako so lahko ta koristna za osebe z zdravstvenimi težavami, saj lahko dodatne maščobne kisline omega 3 pomagajo pri uravnavanju stanja.«

Včasih je smiselno poseči po dopolnilih. FOTO: Batuhan Toker, Getty Images

Kot pribito pa velja, da bi morale biti na jedilniku vsak dan, saj imajo izjemen vpliv na delovanje celotnega organizma. Njihovo pomanjkanje lahko povzroči različne težave, tudi vnetja, težave s srcem in ožiljem, slabšo koncentracijo in spomin, težave z razpoloženjem, suho kožo, motnje v razvoju možganov pri otrocih, še sklene predsednica Lekarniške zbornice Slovenije.