Murve čistijo kri, uravnavajo krvni tlak in nižajo holesterol

Drevesa murve, ki prav poleti razvajajo s sladkimi, sočnimi, na prvi pogled robidam podobnimi plodovi, so postala prava redkost, kar je škoda, saj sadeži, ki zrastejo na njih, premorejo številne pozitivne učinke na zdravje. Poglejte, kaj vse zmorejo. Veliko hranljivih snovi Kiselkasti plodovi imajo le malo kalorij, na drugi strani pa veliko mineralov, vitaminov in antioksidantov. Črne vključno z antociani, rastlinskimi pigmenti, ki jim zagotavljajo značilno barvo. Kaj vse zmorejo Zaradi svoje sestave preprečujejo nagel porast in nato upad krvnega sladkorja, zato so koristne za osebe s sladkorno boleznijo, zaradi bogastva antioksidantov pa preprečujejo telesna vnetja in nevrološke tegobe. Poleg tega snovi v njih preprečujejo prezgodnje staranje in uravnavajo presnovo.



Redno uživanje murv zmanjša tveganje za krvne strdke in srčno kap, več študij je pokazalo, da čistijo kri in krepijo telo. Ob tem so odličen vir vitamina C, ki slovi kot močan antioksidant in zaveznik odpornosti, saj varuje pred gripo in drugimi virusnimi okužbami. Ti okusni sadeži so ob tem bogati še z železom, s kalijem, z manganom in magnezijem, s folno kislino, z niacinom in vitaminom K.



Med opazne učinke rednega uživanja sodijo še izboljševanje krvnega pretoka, okrevanje po različnih operacijah in preprečevanje raznih nalezljivih bolezni. Sočne jagode nižajo tudi raven slabega holesterola v krvi in tako varujejo srce.

