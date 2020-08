Mrzla voda za mladosten videz

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Piling si pripravimo iz naravnih sestavin. FOTO: Liudmylasupynska/Getty Images

Če se ličenju ne moremo upreti, izberemo vodoodporne izdelke.

Občasno si privoščimo piling, da odstranimo odmrle celice.

Narava se poleti povsem spremeni, povsem logično je torej, da mora tem spremembam slediti tudi koža. Pri negi moramo v toplejših mesecih ubirati lahkotnejši pristop, pri tem pa naj bo osnova: voda.Ključno je koži ob visokih temperaturah omogočiti, da diha: ne smemo je dušiti s težkimi nanosi mastnih krem in pudrov, običajna voda, micelarni izdelki za odstranjevanje ličil, ki naj jih bo tudi kar se da malo (ali še bolje nič), in hranljiva krema z visokim sončnim faktorjem so pravzaprav vse, kar potrebujemo za ohranjanje hidratacije in svežine poleti, z ustrezno zaščito in preventivo pa lahko kožo obvarujemo tudi pred prezgodnjimi znaki staranja, na katere lahko občutno vpliva pretirana izpostavljenost UV-žarkom.Ne pozabimo, izdelke s sončnim faktorjem bi morali uporabljati vse leto, a če se nam v preostalih mesecih to ne zdi smiselno, se moramo strogih priporočil strokovnjakov držati vsaj poleti, ko obstaja tudi velika nevarnost opeklin in poškodb. Sončni faktor, nižji od 30, ne pride v poštev, izbiramo pa manj mastne, a hranljive kreme. Kozmetične police so resnično polne najrazličnejših izdelkov, zato vsakdo lahko najde pravo izbiro zase, tako po kakovosti kot cenovni dostopnosti.Utrujeni koži lahko občasno pomagamo z doma izdelanim pilingom, ki bo odstranil odmrle celice in ji pomagal do obnove, negovalnim izdelkom pa olajšal pot do cilja. Ličila, kot rečeno, bi bilo poleti najbolje kar opustiti, a če se jim ob posebnih priložnostih le ne moremo upreti, uporabimo vodoodporne izdelke, ki se nam ob visokih temperaturah ne bodo stopili na obrazu, pred spanjem pa ličila obvezno odstranimo, najbolje z micelarno vodo. Če se poleti ne ličimo, zadostuje umivanje obraza kar z navadno mrzlo vodo, ki kože ne bo izsušila in jo bo ustrezno navlažila.Mrzla voda obenem učinkovito spodbudi cirkulacijo, kar pripomore k mladostnemu videzu in preprečuje jutranjo zabuhlost. Čez dan se lahko hladimo z običajnim vodnim pršilom in tako ohranjamo svežino ter obenem odganjamo vročino, voda pa naj bo pri roki tudi za nadomeščanje izgubljene tekočine: ne pozabimo, poleti se tudi potimo, zato ne čakamo na žejo, da spijemo kozarec vode. Polna plastenka naj bo vedno pripravljena, vsak dan pa je spijemo najmanj dva litra. Počutje bo boljše, koža pa napeta in sijoča.