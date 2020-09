Možgani ne smejo zaspati

Opustite kalkulator, boljša sta svinčnik in papir.

Kuhajte, potujte, govorite

Omislite si novo športno disciplino, naučite se pravil in razgibajte telo in duha. FOTO: Flamingoimages/Getty Images

Že dolgo beremo o priporočilih za zdravo srce in ožilje in vse več je tistih, ki nasvete tudi upoštevamo: le kdo si ne želi dolgega in vitalnega življenja, a pri tem pogosto pozabljamo, da nam zdravje v jeseni življenja plemeniti tudi dober spomin.Marsikdo se tega zaveda šele takrat, ko mu ta začne pešati, a kot strokovnjaki čedalje glasneje opozarjajo, bo treba tako kakor za srce in ožilje utrditi tudi preventivo za zdrave in bistre možgane. Tudi tu sta osnovni zapovedi zdrava prehrana in veliko gibanja, ne smemo pa pozabiti na dragocene vaje za krepitev kognitivnih sposobnosti. Te so lahko izjemno preproste in se marsikomu prav zato zdijo neučinkovite, a resnica je povsem druga. Pogosto izvajanje takšnih nalog ohranja bistro glavo, na jesen življenja pa prav to zagotavlja pomembno samostojnost in samozavest. Redno pišete seznam za trgovino? Nadaljujte, le da si vsebino poskušajte zapomniti, in ko boste pripravljeni, se po nakupih odpravite brez dragocenega lističa. Tako bodo vaši možgani nenehno na preži in budni, vi pa boste presenečeni, koliko si zmorete zapomniti. Podobno lahko potem pozabite na seznam vsakdanjih opravil, poskusite si zapomniti čim več telefonskih številk, naslovov prijateljev ipd. Vam je glasba všeč? Kaj ko je ne bi samo poslušali, temveč jo tudi ustvarjali? Pridružite se pevskemu zboru, naučite se igrati na glasbilo, prepevajte med prho, kuhanjem, pospravljanjem, vrtnarjenjem, sprehodom ... Glasba je odlična hrana za možgane, bolj ko je zapletena, raje jo imajo.Kalkulator je danes nepogrešljiv pripomoček, večina ga najraje uporablja kar na telefonu, vsekakor pa si brez njega ne zmoremo predstavljati računanja. Ali pač? Se k njemu zatečete že ob najenostavnejših računih? To je velika škoda, kajti prav z reševanjem preprostih, sčasoma pa tudi zahtevnejših nalog spodbujamo kognitivne sposobnosti. Če je račun daljši ali kompleksnejši, se nikar ne vdajte, temveč si pomagajte s svinčnikom in papirjem, kolikor je le mogoče, prelagajte uporabo kalkulatorja! Kuhanje je v zadnjih letih dobilo tudi trendovsko noto, zapleteni recepti, ki zahtevajo uporabo veliko sestavin, različnih postopkov in estetsko postrežbo, so prava hrana za možgane, da vam ne bi zmanjkalo idej in da boste na svoje goste naredili resničen vtis, si privoščite kuharski tečaj ali pa idejo poiščite v naših Okusih. Kuhanje spodbuja številne čute, voh, tip, vid in okus, zato vas bo vedno povsem zaposlilo. Prijatelje in družino povabite še k zanimivi igri: vsakdo naj pripravi jed, preostali pa naj potem prek okušanja ugibajo vse sestavine. Radi potujete? Potem je učenje tujih jezikov nujno. Bogat besedni zaklad in spoznavanje novih jezikovnih struktur sta prava stimulatorja kognitivnih sposobnosti, kažejo številne študije, poznavanje jezika države, ki jo boste obiskali, pa vam povrhu krepi samozavest in omogoča samostojnost.Ročna dela so odlična vaja, ki povezujejo možgane in motorične sposobnosti, obenem pa sproščajo, enako pomemben je šport. Gibanje smo sicer omenili že v uvodu, a nista pomembna zgolj rekreacija in preživljanje časa na prostem: usvojite novo športno disciplino, z vsemi pravili vred, in tako zaposlite telo in možgane..