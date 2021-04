Motovilec pomirja živce

Vsebuje več C-vitamina kot druge solate. FOTO: Undefined Undefined/Getty Images





Ker vsebuje železo, je okusen borec proti slabokrvnosti.

Ščiti pred stresom in je čudovit zaveznik v boju proti utrujenosti.

Med solate z največ hranili spada motovilec, ki ga odlikuje osvežilen, oreškast okus. Raste spomladi, zato si ga le privoščimo, za zdravje: je bogat vir folne kisline, železa, kalija, kalcija, magnezija, vitaminov A, C in skupine B ter maščobnih kislin omega-3. Taka bogata kombinacija hranil izboljšuje krvno sliko in prispeva k zdravju srčno-žilnega sistema, motovilec pa je znan tudi po pomirjujočem delovanju na živčni sistem (nič čudnega, ko pa je v sorodu z baldrijanom), ščiti tudi pred stresom in je čudovit zaveznik v boju proti (pomladni) utrujenosti.Vsebuje prav toliko vitamina B6 kot banane. Ta vitamin ima veliko vlogo pri pravilnem delovanju metabolizma, pomemben je tudi za razmnoževanje celic, zaradi česar ima pomembno vlogo pri nosečnosti pa tudi delovanju imunskega sistema. Obenem varuje zdravje kože, izboljšuje razpoloženje in tudi funkcije možganov.Spodbuja metabolizem in razstrupljanje, temno zeleni listi so bogati s klorofilom, ki mu pripisujejo očiščujoče lastnosti; je tudi odličen zaveznik pri hujšanju, saj je nizkokaloričen, 100 gramov vsebuje le 12 kilokalorij. Kot rečeno, vsebuje železo, zaradi česar je okusen borec proti slabokrvnosti, ima ga 30 odstotkov več kot špinača, kalij varuje zdravje srca, saj uravnava krvni tlak, maščobne kisline omega-3 pa izboljšujejo raven dobrega holesterola ter pomagajo nižati trigliceride.Motovilec je bogat z vitaminom C: s sto grami zadostimo 64 odstotkom vsakodnevnih potreb po tem hranilu, ki je nujno za mnoge telesne funkcije, krepi imunski sistem in spodbuja organizem k proizvodnji kolagena, proteina, ki skrbi za napeto kožo ter močne kosti, zobe in žile, je tudi pomemben kot preventiva proti prehladom in gripi. Mimogrede: motovilec ga vsebuje več kot druge solatnice in celo več kot agrumi. Vsebuje tudi 14-krat več vitamina A kot zelena solata; 30 gramov motovilca zadosti 18 odstotkom vsakodnevnih potreb po tem vitaminu, ki je pomemben za vid in normalno delovanje reproduktivnega sistema, spodbuja delovanje imunskega sistema.Uživamo čim bolj svežega, tak ima čvrste, rahlo svetleče temno zelene liste. Ne namakamo ga, le speremo pod čisto tekočo vodo. Odličen je sam ali v kombinacijami z drugimi vrstami solate, tudi regrata in rukole, pa redkvic in orehov, začinjen z malo olja in balzamičnega kisa ali limonovega soka, da bomo še laže absorbirali železo v tej okusni zelenjavi.