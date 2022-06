Motnja razpoloženja: zimska depresija v vročih dneh

Sezonska motnja razpoloženja, pogosto ji pravimo kar zimska depresija, se mnogih poloti v jeseni in vztraja vse do pomladi, ko jo preženejo topli žarki in daljši dnevi. A kot ugotavljajo britanski strokovnjaki, se tegobe pri nekaterih s prihodom pomladi ali poletja šele začnejo, pravzaprav za skoraj tretjino prebivalcev Otoka, je pokazala nedavna študija.

Notranjost doma si uredimo po svojih občutkih in okusu. FOTO: Demaerre/Getty Images

Sezonske motnje razpoloženja tako ne gre odpisati niti v prihajajočem obdobju, stroka opozarja na značilne sprožilce, ki jih pri bližnjih in sebi nikakor ne smemo zanemariti ali potiskati na stranski tir.

Poletje prinaša breme

Na nekatere neugodno vplivata vročina in vlaga, ki jim prinašata nelagodje in razdražljivost zaradi vztrajnega potenja in slabše sposobnosti obvladovanja visokih temperatur, zato se raje zadržujejo v varni in ugodni klimi svojega doma ter se izolirajo od okolice. Zanje so naporna tudi vsakodnevna opravila, ki se jim zdijo vse bolj nepotrebna.

Pritiski in pričakovanja dvigujejo raven kortizola.

V sodobnem času si obroke zagotovijo z naročanjem na dom, saj ne vidijo smisla v kuhanju, rekreacija pa jim še na misel ne pride, saj običajno zahteva gibanje na prostem ali druženje. Povečuje se raven stresnega hormona kortizola, krepijo se občutki utrujenosti, nemira in slabega razpoloženja.

Pritiski okolice so za mnoge preprosto neznosni, kajti potreba po zabavi in druženju ni pri vseh enaka. Pričakovanja, da je treba zaradi vse daljših dni ostajati na prostem in uživati, so za nekatere preveliko breme, zaradi katerega se raje začnejo zapirati vase.

Svoje prispevajo tudi finančni pritiski, če si morda ne morejo privoščiti načrtovanja poletnega oddiha ali druge avanture, mogoče si želijo nove poletne garderobe, pa je zanje preprosto predraga. Za nekatere so poletni meseci tako predvsem čas nelagodja in stiske, ki jim občutno kvari razpoloženje.

Tema in meditacija

Daljši dnevi in vse krajše noči mnogim kvarijo spanec, svetloba, ki vztraja še dolgo v večer in se zjutraj še prekmalu vrne, jim onemogoča kakovosten in zadosten počitek, pomanjkanje tega pa, jasno, prinaša obilo novih preglavic in slabega počutja. In kako si lahko pomagajo posamezniki s sezonsko motnjo razpoloženja, če ta udari poleti?

Mnogi se poletnih zabav na prostem veselijo, nekaterim pa misel nanje povzroča stisko. FOTO: Sladic/Getty Images

Zatemnitev notranjih prostorov naj bo eden od prvih korakov, ki zagotavljajo hlad in pa temo, ustvarimo si udobje po svojem okusu; pravzaprav gre za obrnjeno svetlobno terapijo, s katero sicer preganjamo zimsko depresijo. Čeprav je vroče, nekaj minut na dan, seveda, ko ni najbolj peklensko, posvetimo rekreaciji. Ta nas bo prijetno utrudila, v naše življenje vnesla red in disciplino, pomagala sproščati hormone dobrega počutja, kot so endorfini in serotonin, ter odganjati kortizol. Zvečer bomo lažje zaspali in zjutraj bolj zagnani vstali, zagotavljajo strokovnjaki.

Mnogi poskušajo osamljenost pregnati z zasloni, zato si omejimo njihovo uporabo in poiščimo primernejši hobi, ki bo nadomestil pametne napravice. Zasloni namreč krepijo občutke tesnobe ter nemira in nas vse bolj oddaljujejo od okolice. Mnogim pomaga meditacija, ki se je je najbolje lotiti zjutraj, za spodbuden začetek dneva in nadzor nad lastnimi občutji. Po meditaciji si bomo lažje načrtovali dan in organizirali obveznosti, ki se nam bodo ob sproščenem umu zdele bolj obvladljive.

Vsaj nekaj minut na dan posvetimo rekreaciji.

In seveda, če preprosti ukrepi in nasveti bližnjih ne zaležejo, ne omahujte z obiskom pri zdravniku!