Moški, tako vam vaš korenjak pošilja opozorila, nikar jih ne prezrite

Profesor urologije dr. Kevin Billups meni, da je penis »odlično merilo splošnega zdravja moških« in da razkriva, katere zdravstvene težave vas pestijo. Poglejmo si nekaj najpogostejših.

Pogosto postane 'mehek'

Skoraj vsakemu moškemu se lahko zgodi, da ga penis v spalnici »ne uboga«, a če se to zgodi pogosteje kot enkrat ali dvakrat na mesec, tega simptoma nikar ne prezrite. Študija, opravljena v Avstriji, je pokazala, da je pri moških, ki imajo zmerno ali hudo erektilno disfunkcijo, kar 65 odstotkov večja verjetnost koronarne srčne bolezni.

Pomanjkanje želje po seksu

Vzroki za zmanjšano željo po spolnem odnosu so lahko različni in ni nujno, da so povezani z zdravjem. Vendar ne pozabite, da je lahko vzrok za zmanjšan libido tudi obstruktivna spalna apneja, motnja, pri kateri so dihalne poti med spanjem za kratek čas blokirane. Nemški znanstveniki so ugotovili, da imajo moški z najnižjo vsebnostjo kisika v krvi za 11 odstotkov manjšo potrebo po seksu v primerjavi z moškimi, ki normalno dihajo. Apneja lahko zniža raven testosterona in tako vpliva na erekcijo.

Rdečkasto obarvan urin

Rdečkast urin lahko kaže na prisotnost krvi v urinu in to je znak, ki ga nikoli ne smete prezreti. »Kri lahko kaže na bolezni prostate, mehurja ali ledvic, zato je najbolje, da greste k zdravniku in ugotovite, od kod izvira kri,« svetuje dr. Billups.

Rdeča in otekla konica penisa

Če opazite rdečico ali oteklino na konici penisa, ne mislite, da bo izginilo samo od sebe. Najpogostejši povzročitelji so bakterije, virusi in glivice, ki so znak, da bi morali bolj paziti na higieno intimnega predela. Dobra novica je, da vam bo to vnetje pomagala odpraviti krema ali antibiotik, vendar ju ne jemljite na lastno pest, temveč šele po posvetu z zdravnikom. Druga stvar, ki jo morate vedeti, je, da imajo ljudje s sladkorno boleznijo trikrat večjo verjetnost, da bo prišlo do vnetja, imenovanega balanitis, zato je dobro, da preverite krvni sladkor.

Zmanjšana občutljivost penisa

Če opazite, da je vaš spolni organ manj občutljiv, je najverjetneje vzrok slaba prehrana. Zdravniki pravijo, da je v tem primeru najpomembnejše poskrbeti za vnos vitamina B12, ki bi ga morali zaužiti vsaj 2,4 mikrograma na dan. Pomemben je tudi vnos folatov, ki bi jih morali zaužiti okoli 400 mikrogramov na dan.

Pogostejše uriniranje

V večini primerov je vzrok za pogosto uriniranje pri moških hiperplazija prostate, stanje, ki se redko pojavi pred 40. letom. Gre za povečanje prostate, ki nato pritisne na 'cevko', po kateri odteka urin iz telesa, zaradi česar greste pogosteje na stranišče. V tem primeru obstajajo zdravila, ki vam jih lahko predpiše zdravnik.

Ukrivljen penis v erekciji

Peyroniejeva bolezen lahko povzroči, da se penis v erekciji ukrivi pod kotom, večjim od 30 stopinj. Do tega pride, ko kolagen prekrije tkivo okoli penisa, vzrok pa je lahko genetski, ali pa se pojavi zaradi premajhne oziroma prevelike spolne aktivnosti. Če imate to težavo, ne bi bilo slabo nadzorovati ravni sladkorja v krvi, saj visoka raven glukoze vpliva na celice v penisu in spodbuja nastajanje kolagenskih usedlin.

Manj ejakulacije ali pomanjkanje orgazma

Če zadnje čase opažate, da ne morete doseči vrhunca ali pa ob tem manj ejakulirate, bodite pozorni. Zdravniki pravijo, da je lahko kriva nizka raven testosterona. Težavo lahko povzročijo tudi nekatera zdravila, predvsem antidepresivi, vendar se o tem vsekakor posvetujte s svojim zdravnikom.