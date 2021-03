Moški se sramujejo težav

Zdrav življenjski slog je pomembna podpora erektilni sposobnosti. FOTO: Olegbreslavtsev/Getty Images

Redki prosijo za pomoč

Drži, da imajo moški, starejši od 65 let, običajno več težav z motnjami erekcije kakor mlajši, a nikakor se ne gre sprijazniti, da so tovrstne tegobe normalen in običajen pojav. Nikakor pa ne gre zanemariti dejstva, da ima skoraj vsak drugi moški, starejši od 40 let, občasno težave, pojasnjujejo strokovnjaki iz Medicinskega centra Barsos.»Poudariti je treba, da lahko zdrav in vitalen moški, ki mu je skrb za zdravje zelo pomembna, erektilno sposobnost ohranja tudi v pozno starost,« pojasnjujejo strokovnjaki in pristavljajo, da na težave z erekcijo vpliva ogromno dejavnikov: »Strokovnjak vas bo ob težavah najprej vprašal, ali vas spremljajo kakšne bolezni, kakšen je vaš način življenja in kakšne so vaše razvade. Dolgoročno lahko kajenje, velike količine zaužitega alkohola, jemanje opojnih substanc in premalo gibanja vodijo do motenj erekcije. Močan vpliv imajo lahko tudi različna zdravila. Pri starejših moških, torej nad 50 let, specialist izvede različne hormonske preiskave in analizo prostatskega specifičnega antigena, lahko tudi preveri količino moškega spolnega hormona v krvi. Ko se diagnosticira vzrok težav, se lahko določi tudi zdravljenje.« Kot kaže, je veliko dejavnikov v rokah moškega samega, pri spopadanju z morebitnimi težavami pa mu mora biti v neomajno oporo partnerica, poudarjajo strokovnjaki: »Nikakor ne sme obsojati in zaničevati partnerja zaradi njegovih težav. Mora mu biti v oporo in ga spodbuditi k obisku zdravnika in ustreznemu zdravljenju.«Na erektilno sposobnost lahko vpliva tudi zmanjšanje libida, krive pa so lahko tudi določene psihofizične obremenitve: »Vse to je lahko posledica sodobnega načina življenja oziroma prevelikih naporov ali stresa. Tudi nezdrava prehrana, debelost, pomanjkanje gibanja in prej omenjene razvade lahko moškemu povzročijo neprijetne težave, povezane s spolnostjo.« Nikakor se ne sme sramovati svojih težav in se mora zavedati, da je težave z erekcijo mogoče zdraviti. A žal si še vedno veliko moških zatiska oči in omahuje z obiskom pri zdravniku: »To kaže tudi podatek o slabem zdravljenju. Pomembno je, da zdravnik razume, da je tema za moške precej neprijetna. Če zazna težave, naj pacienta sam spodbudi k pogovoru. Ko se vzpostavi zaupanje med pacientom in zdravnikom, je veliko težav laže rešljivih. Specialist mu bo tako lahko odredil potrebne preiskave in odkril pravi vzrok za njegove težave ter mu jih pomagal odpraviti. Žal se le okoli pet odstotkov vseh obolelih odloči za ustrezno zdravljenje. Bo pa odprava težav učinkovita le, če bo bolnik spolno stimuliran.«Ne pozabimo, tudi spolna dejavnost je odraz splošnega zdravja: prinaša nam sprostitev in dvig kakovosti življenja, še sklenejo strokovnjaki: »Seveda je zelo pomemben tudi odnos, ki ga imata partnerja. Potrebni sta medsebojno spoštovanje in zaupanje, da lahko v spolnosti par uživa tudi v visoki starosti. Prav tako ima spolnost velik vpliv na fizično kondicijo in na posameznikovo psihično počutje in zadovoljstvo.«