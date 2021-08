Moški pozor! Za libido jejte lubenico

Sladka in sočna FOTO: Pilipphoto/Getty Images

Nobeno sadje poleti tako učinkovito ne pogasi žeje kot lubenica. Čeprav pravimo, da je sadje, je v resnici zelenjava, iz družine bučk. Najraje imamo dobro ohlajeno, a s hranjenjem na hladnem izgublja nekatere sestavine, na primer likopen, bolj ko je lubenica rdeča, več likopena vsebuje; je odličen antioksidant in ima močne protivnetne sposobnosti, preprečuje kopičenje slabega holesterola na stene žil ter tako spodbuja dobro delovanje srca. No, ko jo razrežemo, pa jo moramo shraniti v hladilnik.Je pravo poletno sadje, vsebuje le malo kalorij, zato je odlična za vse, ki bi radi shujšali. Vsebuje veliko vode, kar 92 odstotkov, ki je poleti potrebujemo veliko; poleg tega nas bo nasitila in tako blažila apetit. Bogata je z vitaminoma A (ki je dober za vid) in C (krepi odpornost), pa tudi mineraloma kalijem in magnezijem, ki pomagata uravnavati krvni tlak. Karotenoidi, ki jih je v lubenici veliko, igrajo pomembno vlogo pri preprečevanju bolezni srca in ožilja. Je tudi sijajen vir vitamina B1, ki sodeluje pri proizvodnji energije.Velik delež C-vitamina v tem sočnem sadežu pomaga imunskemu sistemu, skrajšuje okrevanje po bolezni, manjša verjetnost infarkta ter tudi možganske kapi. Kar 20 odstotkov dnevne potrebe po tem vitaminu zadovoljimo s 180 grami lubenice. Citrulin, aminokislina, ki je v njej, se v telesu spremeni v arginin, ta je pomemben za dobro prekrvitev. Lubenica je dobra za sproščanje in okrevanje po naporni telesni dejavnosti. Je popolno sadje za tiste s slabšim libidom. L-citrulin sprošča in širi krvne žile in je pomemben za erektilno funkcijo. Moški, privoščite si lubenico! Vsebuje aktivne snovi, ki blažijo vnetna stanja, ter antioksidante, ki nas ščitijo pred prostimi radikali. Je sijajen diuretik, stimulira delovanje ledvic ter pomaga izločati strupe iz telesa.Pljuvate pečke proč? Ni treba, so bogat vir magnezija, fosforja, kalija in drugih mineralov in v azijski tradicionalni medicini zelo cenjene, zlasti za preprečevanje in blaženje težav z ledvicami.Preden jo razrežete, jo operite, lubenica raste na zemlji in na lupini je pogosto veliko bakterij, te z rezanjem lahko prodrejo v notranjost, z mesom pa jih zaužijemo.