Moški, kako pa kaj zdravje?

Na lastno pest

Kljub priročnosti in preprosti dostopnosti do izdelkov za samozdravljenje (zdravila brez recepta, prehranska dopolnila, zdravilne rastline in dejavnosti, ki pripomorejo k ohranjanju zdravja ali odpravi manjših zdravstvenih težav) je pomembno poudariti, da jih ne smemo uporabljati brez zadržkov, opozarjajo farmacevti. Natančno in pravilno prepoznavanje simptomov in jemanje ustreznih odmerkov sta ključnega pomena! V knjižici se ne ognejo niti prepovedanim substancam, za zlorabo katerih so moški dvakrat bolj dovzetni. Veste, kakšni so neželeni učinki in tveganje ob jemanju anabolnih steroidov? Njihovo uživanje je še zlasti tvegano pri mladostnikih, ki so še v razvoju.

Od pubertete do starosti

Ob neželenih učinkih ženske pogosto opustijo terapijo, moški si prilagajajo odmerke, oboje pa lahko vodi v ponoven zagon bolezni ali močno poslabšanje simptomov.

Moški so bolj vzdržljivi in občutijo manj bolečine, a so bolj podvrženi nekaterim zdravstvenim težavam kot ženske, pravijo pri Sekciji farmacevtov javnih lekarn pri Slovenskem farmacevtskem društvu in Lekarniški zbornici Slovenije, ki že 16. leto zapored skupaj pripravljata dan slovenskih lekarn. 26. september so izbrali zato, ker na ta dan godujeta sv. Kozma in Damjan, zavetnika farmacevtov in zdravnikov.Letošnje leto so se odločili posvetiti moškim, ki jih bodo lekarniški farmacevti ta petek in soboto opozarjali na pravilno in varno uporabo zdravil. V ta namen so pripravili tudi obširno knjižico Zdravila in moški, v kateri si lahko preberejo vse o tem, katero zdravilo ali prehransko dopolnilo uporabiti in kateremu se izogniti ter na kaj je treba paziti pri izbiri, kako si pomagati pri zdravstvenih težavah in kam se obrniti po nasvet in pomoč. Čeprav bi po naslovu sodeč morda pomislili, da je knjižica namenjena predvsem starejšim, saj jemanje zdravil po navadi povezujemo s starostjo, je v njej veliko nadvse koristnih informacij za vse starosti.»Moški so zaradi različnih bioloških, vedenjskih in družbenih vzrokov bolj podvrženi nekaterim zdravstvenim težavam,« pravi mag., mag. farm., spec., urednica knjižice. V Sloveniji največ moških umre za rakom, sledijo bolezni srca in ožilja ter zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti, h katerim uvrščamo poškodbe in samomore, ter bolezni dihal in prebavil. »Moški pogosteje ocenjujejo svoje zdravje kot dobro, posledično lahko pogosteje umirajo zaradi raka, srčnih in možganskih bolezni, njihova pričakovana življenjska doba pa je krajša kot pri ženskah.«Lekarniški farmacevt pri izdaji zdravil svetuje, kako jih pravilno in varno uporabljati, vendar glavno vlogo odigra tisti, ki je zdravilo (ali medicinski pripomoček ali drug izdelek) dobil na recept ali si ga je kupil v prosti prodaji. Zelo pomembno je, da pri zdravljenju aktivno sodeluje, da upošteva tako napotke o pravilnem jemanju kot nasvete o nefarmakoloških ukrepih. Prav pri tem pa se farmacevti v lekarnah srečujejo s številnimi izzivi.Slabo sodelovanje je pogosto in zelo kompleksno ter lahko odločilno vpliva na izide zdravljenja in naredi še tako dobro in strokovno predpisano terapijo neučinkovito, so zapisali v knjižici. Zanimivo je, da ženske ob pojavu neželenih učinkov pogosto opustijo celotno terapijo, medtem ko si moški prilagajajo odmerke, oboje pa je zelo tvegano, saj lahko vodi v ponoven zagon bolezni ali močno poslabšanje simptomov.Vredno branja in upoštevanja je tudi poglavje Zdravstvene težave moških in njihovo zdravljenje, v katerem so zbrani ključni podatki o raku pri moških (najpogostejše vrste raka so povezane z nezdravim življenjskim slogom, ki je bolj razširjen med odraslimi moškimi kot med ženskami), motnjah erekcije, prezgodnjem izlivu semena, plešavosti, benignem povečanju prostate, depresiji in samomoru ter poškodbah.Zadnji dve poglavji opisujeta neplodnost (nanjo močno vplivajo življenjski slog in škodljive razvade, kot so kajenje, kronično uživanje večjih količin alkohola in prepovedanih drog) in andropavzo – prvi znaki staranja so vidni že med 40. in 45. letom; treba je ugotoviti, ali so nastali zaradi normalnega procesa staranja ali gre za druge vzroke.