Moški alkohola ne prenašajo bolje kot ženske

Alkohol redi

Škodi možganom

Zelo pomembno je, da se alkohola v velikem loku izogibajo predvsem nosečnice, mladostniki in mladi odrasli. »Pitje alkohola v času nosečnosti lahko privede do negativnih posledic v telesnem in duševnem razvoju ploda. Tudi v času dojenja lahko škodljivo vpliva na razvoj otroka,« poudarjajo na NIJZ.

Razložijo tudi, da čim mlajša je oseba, ko začne piti alkohol, tem večja je verjetnost, da bo imela pozneje v življenju težave zaradi njega. »Ima nevrotoksičen učinek (je škodljiv za možgane) v vseh obdobjih našega življenja. Raziskovalci ugotavljajo, da so možgani otrok in mladostnikov občutljivejši za škodo, ki nastane zaradi izpostavljenosti alkoholu.«

Poletje je čas piknikov, na katerih alkohol pogosto teče v potokih. Veliko Slovencev si zabave brez alkohola ne zna predstavljati, zato je pitje v družbi tudi splošno sprejeto. Kot lahko slišimo v zadnjih letih, v Sloveniji vlada tako imenovana mokra kultura.Za zdrave osebe velja, da je meja manj tveganega pitja alkohola pri moških ne več kot dve merici pijače na dan oziroma ne več kot 14 meric na teden (ob eni priložnosti pa ne več kot pet meric). Za ženske pa ne več kot ena merica na dan in ne več kot sedem meric na teden (ob eni priložnosti ne več kot tri merice). Pri čemer je standardna merica alkoholne pijače 10 gramov alkohola oziroma 1 deciliter vina ali 0,3 dcl žganja ali 2,5 dcl piva. Skratka, priporočljivo je, da moški na dan ne spije več kot pol litra piva, ženska pa še pol manj. Vsaj en dan v tednu bi morala oba spola zdržati povsem brez alkohola.A kot v najnovejšem poročilu ugotavljajo ameriški strokovnjaki, so omenjena priporočila za moški spol še preblaga. Moški bi lahko po novih smernicah na dan popil le eno alkoholno pijačo. Torej pol manj kot danes. Strokovnjaki pravijo, da ni dovolj prepričljivih dokazov o tem, da bi moški bolje kot ženske prenašali alkohol. Oboji naj se ustavijo že po prvem kozarcu. S primerjavo pivskih navad posameznikov in vzroka njihove smrti so ugotovili, da dva kozarca alkoholne pijače na dan povečata tveganje za smrt.Takšna ugotovitev bi morala strezniti vsakega ljubitelja alkoholnih pijač. Kot pravijo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), v Sloveniji zaradi alkohola vsako leto umre do 2000 ljudi. »Vsak dan v Sloveniji zaradi vzrokov, povezanih izključno z alkoholom, umreta najmanj dve osebi. Zaradi prometnih nezgod, katerih povzročitelji so alkoholizirani, je v obdobju 2004–2017 vsako leto v povprečju umrlo še 55 oseb. Skupaj je to najmanj 927 smrti na leto, ki so nepotrebne in bi jih lahko preprečili,« poudarjajo na NIJZ. In opozorijo, da je škodljivo pitje alkohola povezano s številnimi drugimi boleznimi, kot so rakava obolenja, mišično-skeletne in srčno-žilne bolezni ter bolezni prebavil. »Alkohol je pomemben dejavnik tveganja za razvoj teh bolezni. Tako je z njim povezanih smrti dejansko bistveno več. Po podatkih študije o globalnem bremenu bolezni, povezanih z alkoholom, za leto 2016 naj bi bilo takih smrti v Sloveniji skoraj 2000.«Čezmerno pitje je lahko tudi eden od razlogov za povečevanje telesne teže. Na NIJZ pojasnjujejo, da alkohol vsebuje veliko energije (7 kcal oz. 29 kJ na gram), ki pa ga zaradi škodljivih vplivov na zdravje ne prištevamo med hranila. Z enim decilitrom piva boste v telo vnesli 45 kcal, priljubljeni koktajl margarita vam bo dodal 740 kcal. Uradna medicina zato seveda priporoča uravnoteženo prehrano. Pitje vina, poudarijo na NIJZ, s prehranskega vidika ni potrebno.Na spletni strani projekta Sopa (Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola), s katerim želijo odpraviti ali zmanjšati tvegano in škodljivo pitje alkohola v Sloveniji, lahko tudi preverite svoje znanje o tem, ali poznate dejstva o alkoholu. Najdete še druge koristne informacije, med drugim, kam se ob težavah zateči po pomoč.