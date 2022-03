Moški ali ženske: kateri spol je pametnejši?

Na vprašanje, kako visoka je njihova inteligenca, bi mnogi odgovorili, da je višja od povprečja, čeprav je to, statistično gledano, le malo verjetno. A gre za zdravo kognitivno pristranskost, ki je pogosta pri prepoznavanju zaželenih lastnosti, kot so poštenost, vozniške spodobnosti in podobno.

David Reilly, znanstvenik z univerze Griffith in njegovi sodelavci so v nedavni raziskavi prosili moške in ženske, naj ocenijo lastno inteligenco (inteligenčni količnik), prav tako so bili sodelujoči naprošeni, naj ocenijo stopnjo samospoštovanja ter izrazito moške in ženske lastnosti.

Na podlagi odgovorov so zaznali, da sta najmočnejša dejavnika pri oceni lastnih vrlin biološki, takoj za njim pa psihološki spol. Moški in osebe z jasno izraženimi moškimi značajskimi črtami (ne glede na biološki spol) so sebe z vidika inteligence praviloma precenjevali. Branje nadaljujte TUKAJ!