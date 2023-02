Prihaja moška kontracepcijska tabletka

Znanstveniki razvijajo kontracepcijsko tableto za moške, ki jo bo mogoče vzeti tik pred spolnim odnosom. Terapija »na zahtevo« blokira beljakovino plodnosti za 24 ur, poroča britanski Independent.

Znanstveniki pravijo, da bi tabletke lahko bile učinkovitejše od peroralnih kontracepcijskih tabletk za ženske, ki jih je treba jemati vsak dan. V poskusih je nehormonska spojina ustavila mišje semenčice in jim preprečila zorenje, hkrati pa je bilo spolno delovanje normalno. Samci glodavcev v laboratoriju so se parili s samicami – vendar ni prišlo do spočetja novega zarodka.

Moška tabletka bi pomagala zmanjšati število nenamernih nosečnosti in splavov. FOTO: Shutterstock Shutterstock

Vodilna avtorica poskusa dr. Melanie Balbach je povedala: »Naš zaviralec deluje v 30 minutah do ene ure. Vsako drugo eksperimentalno hormonsko ali nehormonsko moško kontracepcijsko sredstvo potrebuje več tednov, da zmanjša število semenčic ali onemogoči, da bi oplodile jajčeca. Zdravilo začasno onemogoči encim, imenovan sAC (topna adenilil ciklaza), ki sproži plavanje celic. Sperma, vzeta iz mišjih samic, je bila neplodna. Stranskih učinkov ni bilo. Spojina je izzvenela tri ure kasneje in samci so obnovili svojo plodnost. Ena sama doza je povzročila nepremičnost semenčic do dve uri in pol. Bilo je 52 poskusov oploditve in vsi so bili neuspešni,« je povedala strokovnjakinja.

Tretjina mišk, zdravljenih s placebom, ki je deloval kot kontrola, je zanosila. Po treh urah je nekaj semenčic začelo ponovno pridobivati na gibljivosti, dan kasneje pa so si praktično vse opomogle.

Ekipa pri Weill Cornell Medicine v New Yorku je preboj pozdravila kot potencialni »menjalec iger«, saj znanstveniki že desetletja poskušajo razviti učinkovito moško peroralno kontracepcijo. Usmerjanje na testosteron je že vodilo v debelost, depresijo in visok holesterol.

Moški bi tableto vzeli le pred spolnim odnosom in tako pogosto, kot je potrebno.To bi jim omogočilo vsakodnevno odločanje o svoji plodnosti, je pojasnila strokovnjakinja. Njen sodelavec profesor Lonny Levin je dodal: »Ekipa že dela na tem, da bi bili zaviralci sAC bolj primerni za uporabo pri ljudeh.«

Naslednji korak je ponovitev študije v drugem predkliničnem modelu, da bi postavili temelje za klinična preskušanja. Testirali bi učinek na gibljivost semenčic pri zdravih človeških moških, je dejal soavtor prof. Jochen Buck.

Ugotovitve, objavljene v reviji Nature Communications, so med najbolj obetavnimi doslej – ponujajo resnično upanje. Moška tabletka bi pomagala zmanjšati število nenamernih nosečnosti in splavov ter izboljšala zdravje mater in zmanjšala umrljivost dojenčkov.

Ženska tabletka je milijonom žensk omogočila nadzor nad svojo plodnostjo in reproduktivnim zdravjem, odkar je na voljo od leta 1961. Njena priročnost in neinvazivnost pa nista spodbudili farmacevtske velikane, da bi razvili moški ekvivalent.

