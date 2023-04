Moške in ženske težave: vsakemu svoja pavza

Menopavza je naravni biološki proces, ki pomeni konec reproduktivnega obdobja ženske. Beseda izvira iz stare grščine: menos pomeni mesec, pausos konec, označuje torej čas od zadnje menstruacijske krvavitve. Običajno nastopi med 45. in 55. letom starosti, povprečno pri 51 letih.

Na simptome vplivajo različni dejavniki, od genetike pa do življenjskega sloga in splošnega zdravja.

Med menopavzo se žensko telo zaradi zmanjšanja tvorbe hormonov estrogena in progesterona močno spremeni. Upad hormonov lahko povzroči vrsto telesnih in čustvenih simptomov, vročinske valove, nočno potenje, suhost nožnice, nihanje razpoloženja in motnje spanja. Na simptome vplivajo različni dejavniki, od genetike pa do življenjskega sloga in splošnega zdravja. Pri nekaterih ženskah so blagi, pri drugih hujši, a jih je k sreči mogoče obvladati, načinov za to pa je precej. Pomembno je, da se ženska o obvladovanju težav pogovori z ginekologom. En način je hormonsko nadomestno zdravljenje, to pomeni jemanje zdravil, s katerimi nadomestimo hormone, ki jih telo ne proizvaja več.

Joga bo ublažila stres. FOTO: Shurkin_son, Getty Images

Ženske si lahko pomagajo tudi drugače, s spremembo življenjskega sloga: pomembna je redna vadba, ki lahko pomaga zmanjšati vročinske valove ter izboljša razpoloženje in kakovost spanja. Nujna je zdrava prehrana, bogata naj bo s sadjem, zelenjavo, polnozrnatimi izdelki in pustimi beljakovinami, pomembno je dovolj piti, najbolje vodo, ženska pa naj poskrbi še za tehnike obvladovanja stresa, ki lahko poslabša simptome menopavze, zato je lahko koristno izvajati tehnike sproščanja. Stres lahko prežene tudi pogovor, zato se ne osamite, druženje pomaga zmanjšati občutek osamljenosti in zagotovi čustveno podporo. Pri nekaterih so lahko učinkoviti tudi zdravila brez recepta in zeliščni dodatki. Ženske naj še naprej redno opravljajo kontrolne preglede.

Tudi oni

Telesne in čustvene spremembe seveda niso rezervirane le za ženske, tudi moški imajo svojo pavzo: andropavzo. Tudi ta je naravni biološki proces, ki se pojavi s staranjem. Nastane zaradi postopnega upadanja ravni testosterona in lahko povzroči vrsto telesnih in čustvenih simptomov: zmanjšan libido, motnje erekcije, utrujenost, mišično šibkost, depresijo in razdražljivost. Ti lahko pomembno vplivajo na kakovost življenja moškega in tudi na odnose in splošno dobro počutje. Na srečo si lahko moški pri obvladovanju simptomov in izboljšanju splošnega zdravja pomagajo sami.

Tudi moški občutijo tegobe. FOTO: Getty Images

Redna telesna vadba izboljša razpoloženje in zmanjša tveganje za kronične bolezni ter blaži stres, koristijo meditacija, globoko dihanje ... Ker lahko kajenje poveča tveganje za več kroničnih bolezni in poslabša simptome andropavze, ga opustite, prav tako uživanje alkohola. Tako kot ženskam pomaga druženje, to koristi tudi moškim: v pomoč so pogovori s prijatelji in družinskimi člani, predvsem pa z zdravnikom, ki bo svetoval morebitno zdravljenje, denimo s testosteronom. S pravimi strategijami lahko moški uspešno premaguje izzive andropavze in uživa v zdravem in zadovoljnem življenju.