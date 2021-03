JEJMO ZDRAVO

Mojstrica domačih slovenskih jedi Marija Fras: Ne komplicirajmo

Marija Fras iz Paričjaka nad Radenci, upokojena učiteljica gospodinjstva in kemije, je avtorica desetih priljubljenih kuharskih priročnikov in prisega na domače recepte iz naravnih živil, ki so jih cenili predniki.