Mojca Koman: Da bi pri nas zjutraj spili le kavo, ne dovolim

Mojca Koman je članica Slovenskega prehranskega društva in Združenja nutricionistov in dietetikov Slovenije. Žena, mama petih otrok je avtorica več knjig o zdravi prehrani, lani pa je pri Založbi Družina izšla še ena čudovita – Zajtrk z Mojco, s katero obredje prvega obroka v dnevu pospremi z inovativnostjo in predvsem zdravjem.

