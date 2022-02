Moja 10-letna hči je zaradi epidemije čisto prestrašena, ne znam ji pomagati

Pri svoji mlajši hčerki, ki je stara 10 let, opažam, da se ta izolacija še posebej pozna. Od nekdaj je bila bolj boječa, zdaj pa je res prestrašena. Resnično ne vem, kako naj ji še pomagam, saj še sam sebi ne znam dobro razložiti, kaj se dogaja in kaj nas čaka ... Preberite izpoved bralca in nasvet strokovnjaka na onaplus.si.