Katera živila nas varujejo pred okužbami in obolenji?

Sezona virusnih obolenj še kar vztraja, temperature pa so znova značilno zimske, zato naj bo skrb za zdravje še naprej naša prednostna naloga: v tem času je krepitev odpornosti ključna, pri tem pa imajo eno osrednjih vlog antioksidanti, polagajo na srce številni strokovnjaki.

Jabolka Jabolko na dan prežene zdravnika stran, še bolje pa je, če pojemo še katero več. Jabolka so namreč zakladnica vitaminov, kot je vitamin C, in mineralov, predvsem kalija. So bogata z antioksidanti, predvsem kvercetinom, katehinom in klorogenično kislino, ki delujejo antibakterijsko, protiglivično, protivirusno in protivnetno, krepijo tudi odpornost.

Antioksidanti zavirajo oksidacijske procese, pri katerih nastajajo prosti radikali, ki lahko v telesu sprožijo številne neželene kemijske procese in tako poškodujejo celice – kar pa je lahko eden od razlogov za oslabitev imunskega sistema, nastanek številnih, tudi zelo resnih stanj, kot so rak, kap, sladkorna bolezen in različna vnetna obolenja, ter za staranje. Antioksidanti so torej bojevniki, ki nas varujejo pred marsičim hudim, a seveda le če poskrbimo za njihov zadosten vnos. In kje vse jih najdemo?

Temna čokolada Ljubitelji čokolade ste gotovo veseli podatka, da je temna čokolada pravzaprav na vrhu seznama najmočnejših antioksidantov, a pozor, zdravilne učinke lahko prinese le tista z najmanj 70 odstotki kakava, ki vsebuje flavanole. Temna čokolada pomaga uravnavati tudi krvni tlak in holesterol, odstranjuje obloge iz arterij, izboljšuje spomin ter spodbuja dobro razpoloženje.

Na splošno velja, da so z antioksidanti bogata živila rastlinskega izvora, tako da jih ob zdravem prehranjevanju, pri katerem ne primanjkuje sadja in zelenjave, zanesljivo zaužijemo dovolj. Antioksidanti so lahko zelo različne snovi, največkrat pa gre za vitamine in minerale; nekateri so učinkovitejši in močnejši, drugi nekoliko manj, a nobenega ne gre podcenjevati! V naravi so najbolj zastopana oblika antioksidantov polifenoli; v velikih količinah jih najdemo v sadju in zelenjavi, pa tudi v zelenem in črnem čaju, kavi, čokoladi, rdečem vinu, olivah in olivnem olju ter nekaterih oreških in začimbah, pojasnjujejo na portalu prehrana.si.

Artičoke Le kdo jih ne mara: slovijo kot afrodiziak, povrhu pa se uvrščajo med najbolj zdrava živila! Artičoke telesu pomagajo predvsem kot diuretik in sredstvo za razstrupljanje; spodbujajo delovanje jeter, žolča in prebavil, sladkorni bolniki pa jih opevajo predvsem zaradi inulina, ki omeji dvig krvnega sladkorja po obroku. Pomagajo uravnavati holesterol in podpirajo delovanje ledvic. Antocianini, kvercetin in rutin so le nekateri na dolgem seznamu antioksidantov, s katerimi za naše zdravje skrbi ta zeleni zaklad.

Antioksidativni učinki polifenolov so bili v zadnjih letih predmet številnih študij, ki so pokazale njihov pozitivni vpliv na preprečevanje srčno-žilnih bolezni, rakavih obolenj in osteoporoze, novejše raziskave pa omenjajo tudi varovalni učinek pred nevrodegenerativnimi boleznimi, kot je alzheimerjeva, in diabetesom.

Rdeči fižol Rdeči fižol je bogat vir rastlinskih beljakovin in balastnih snovi ter antioksidantov. Pomaga v boju proti raku dojk in debelega črevesa ter boleznim srca, uravnava krvni tlak, z nizkim glikemičnim indeksom pa preprečuje nagel porast sladkorja v krvi. Pomaga pri razstrupljanju telesa, deluje pomlajevalno in pospešuje okrevanje po bolezni.

Med vplivne aktioksidante uvrščamo še betakaroten, ki velja za enega od stebrov imunskega sistema, preprečuje rakava obolenja in podpira plodnost, vitamin A, ki je ključen predvsem za zdravo, mladostno in prožno kožo, dragocen pa je tudi za vid, vitamin E, ki preprečuje staranje, pomemben pa je tudi za razvoj in vzdrževanje živčnega ter mišičnega sistema, in vitamin C, ki med drugim varuje kolagen, krepi odpornost, nadzoruje raven sladkorja v krvi, izboljšuje absorpcijo železa, pomaga v boju proti holesterolu in sodeluje pri nastajanju hormonov.

Borovnice Pri krepitvi odpornosti imajo eno osrednjih vlog.

V okvirčkih predstavljamo nekatera živila z največjo vsebnostjo antioksidantov, ki jih vsekakor velja kar se da pogosto uvrstiti na jedilnik.