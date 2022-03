Mogočne trobentice: čistijo organizem, zagotavljajo energijo in koristijo dihalom

Cvetovi in listi trobentic že od nekdaj veljajo za odlično sredstvo proti spomladanski utrujenosti, revmi, bronhitisu, kašlju in drugim težavam z dihali. Uporabnost teh cvetlic v zdravilstvu sega že v 15. stoletje, danes se trobentice uporabljajo predvsem kot sredstvo za blaženje kašlja, za čiščenje krvi in blago pomirjevalo. Branje nadaljujte TUKAJ!