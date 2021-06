Modrosti za zdrav dan v ritmu narave

KRANJ –Po čem si bomo zapomnili minulo leto? Nekateri so pod 17-ko kar takole mimogrede potegnili črto, drugi storjeno odkljukajo na računalniku, spet tretji še vedno radi vzamejo v roke svinčnik in pišejo na staromoden način. Za zadnje je Kranjčanka Maja Rogelj pripravila poseben rokovnik, v katerega je zapisala marsikaj zanimivega. Ker pa v mamici dveh otrok že nekaj časa tli želja, da bi na noge postavila medgeneracijsko središče, v katerem bi se srečevale različne generacije, se je odločila še nekaj: da bo izkupiček od prodaje rokovnika preusmerila v zagonska sredstva za točno takšno središče, kakršno že nekaj časa nosi v mislih.



»Pred štirimi leti sem se pridružila zaprti skupini v Ljubljani, ker sem kar naenkrat začutila, da so vsi moji dnevi enaki, da sem brez energije, nezadovoljna, nesrečna, neizpolnjena in da sem ves čas sama za vse. Tam sem lahko spoznavala sebe in razumela svoje podobnosti ter druge ljudi in njihovo drugačnost. Pred tremi leti sem odšla iz navidezno srčne družine in povprečnega partnerstva. Takrat sta bili deklici stari dve in štiri leta,« začne pripovedovati Maja Rogelj.

Tako se je v zadnjih letih znašla na novi poti: »Ta pot je tako osvobajajoča, polna nove energije, iskrenosti, strasti in hvaležnosti. Spremeni ti življenje, kakšno koli si že živel, ker dobiš nova, globlja spoznanja. Vsega zarečenega kruha sem morala pojesti največ.«



Ta, nova pot jo je popeljala tudi do waldorfske specializacije in nazadnje še do pisanja rokovnika, ki je tudi planer, motivator in priročnik. »S to knjigo želim predstaviti svojo zgodbo in način, kako sem si pomagala povrniti življenjsko energijo in se izvleči iz težkih izzivov ter sprejemati odločitve za svobodo, za obilje vseh. Za povezanost in hvaležnost. Osebno zavedanje in več kot desetletne praktične izkušnje dela z otroki so me vodili skozi waldorfsko specializacijo in prek poglobljenega dela z najmlajšimi pripeljali do sebe in spoznanj, kako delujemo in kako deluje svet. Vsa svoja znanja teorije združujem s prakso in sem močno povezana z ritmi narave.«

Rogljeva je prepričana, da se ti tisto, kar zapišeš o sebi in svojem življenju, vtisne še globlje v podzavest. Zato piše blog, zato tudi drugim svetuje, naj si vzamejo čas za zapisovanje svojih misli, vtisov in stvari, ki jih počnejo v življenju.



Med stvarmi, ki si jih je v svoj rokovnik že zapisala, je tudi uvodoma omenjeno središče: »Moje sanje so... Nekoč odpreti medgeneracijsko središče po načelih Rudolfa Steinerja v naravi, z vrtom in domačimi živalmi.« Tako v Kranju ali okolici že išče prostor, v katerem bi starejši svoje modrosti in znanje predajali mlajši generaciji.

