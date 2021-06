Modri čaj blaži stres, izboljšuje spomin in krepi odpornost

Modri čaj je pri nas nekoliko v ozadju, dobro pa je znan na Tajskem, v Indiji, Maleziji, Vietnamu in Burmi. Napitek z magično barvo je pripravljen iz cvetov rastline Clitoria ternatea in od ostalih čajev odstopa predvsem zaradi lepe modre barve ter učinkov na zdravje in počutje. Za razliko od pravih čajev ne vsebuje kofeina. Vroč ali hladen Napitek iz cvetov, imenovanih tudi golobja krila, ki ob različnih dodatkih spreminja barvo (njegove nianse se tako gibljejo od svetlo modre pa vse do vijolične) je dober vroč ali hladen.

Po ajurvedi pomirja, izboljšuje spomin in odpravlja stres. Zakaj je koristen? Pomirja že zgolj s pogledom nanj, saj modra barva dokazano pozitivno vpliva na razpoloženje. Ker ima enak učinek tudi zaradi svoje sestave, je odličen pred spanjem.

Prav tako blagodejno vpliva na pljuča, jih varuje pred vnetji ter pospešuje okrevanje po njih. Hkrati modri čaj pozitivno vpliva na odpornost, pomaga pri hujšanju in premaguje potrebo po prenajedanju kot posledici stresa. Na Tajskem verjamejo, da izboljšuje vid, vsekakor je blagodejen za kožo in lase.

Čaj ima specifično aromo in nekoliko spominja na okus koruze, odličen pa je tudi z dodatkom sivke, medu, limone, materine dušice in mete.

