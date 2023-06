Moč kamene strele: čisti in nevtralizira

Kamena strela je prozoren, brezbarven kremenov kristal, izreden kamen energije zdravilne moči, pravi Dana Rakovc, strokovnjakinja za kristale.

»Ima sposobnost, da čisti in nevtralizira, predvsem kristali v skupkih, ki jih imenujemo kremenove kopuče. V prostoru harmonizira energijo in s tem spodbudno vpliva na odnose. Odpira nam globoko zavest, spodbuja razvoj mističnih in duhovnih sposobnosti, odpira in razkraja čustvene blokade, umirja živčni sistem ter pomaga pri psihični in fizični izčrpanosti,« pojasnjuje.

Daje moč in energijo

»Harmonizira avro ter nam lahko pomaga tudi pri alergijah. Njegov eliksir nam daje moč in energijo. Že Rimljani so namreč uporabljali vodo, oplemeniteno s kameno strelo, ker blažilno deluje na kožo in jo čisti. Umivanje z njo je priporočljivo za bolnike z luskavico in problematično kožo,« nadaljuje strokovnjakinja in doda, da je kremen odličen kristal tudi za meditacijo, saj prinaša zadovoljstvo in napredek, odpira energijske točke in je dober čistilec blokad v našem energijskem polju. Če se šele začenjate spoznavati s svetom kristalov, naj bo kamena strela eden prvih, ki jih uporabite.