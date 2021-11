Mnogi ne vedo, da imajo diabetes

Zgodnje odkrivanje sladkorne bolezni je ključno za poznejše uspešno zdravljenje, so poudarili strokovnjaki ob svetovnem dnevu in opozorili na pomanjkanje diabetologov v državi.

Ključna je zgodnja diagnoza

Zaplete imajo najpogosteje tisti, ki zdravnika ne obiskujejo ali ga obiščejo zelo redko. FOTO: Inside Creative House/Getty Images

Letos mineva že 100 let od odkritja inzulina, hiter razvoj na področju medicine v zadnjih letih pa je omogočil ustreznejšo obravnavo in s tem kakovostnejše življenje tistih, ki živijo s to kronično boleznijo, so poudarili strokovnjaki na nedavni okrogli mizi, ki sta jo pripravila STAklub in Zveza društev diabetikov Slovenije. Pravočasna diagnoza in zdravljenje sladkorne bolezni pomembno zmanjšujeta tveganje za dolgoročne zaplete, so pojasnili strokovnjaki in poudarili pomembno vlogo, ki bi jo lahko v učinkovitem boju s sladkorno boleznijo odigral nacionalni register, v katerem bi spremljali potek bolezni bolnikov in se tako učinkoviteje prilagodili zdravljenju vsakega posameznika. Kot je pojasnil predstojnik Kliničnega oddelka za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana, je zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 v zadnjih letih občutno napredovalo, a je ključno, da novo odobrena zdravila uvajajo zelo zgodaj, saj takrat najbolj učinkujejo, zato je pravočasna diagnoza izjemnega pomena. Tisti, ki imajo sladkorno bolezen, a se tega ne zavedajo in zato ne prejemajo ustreznega zdravljenja, doživijo najhujše posledice, takšnih naj bi bilo v Sloveniji kar od 59.000 do 127.000. Strokovnjaki pozivajo k sodelovanju v presejalnem programu, predvsem pa k zdravemu življenju, saj je sladkorno bolezen vsekakor bolje preprečiti kakor zdraviti.

Sladkorna bolezen ne boli, prezrta pa vodi v težke pozne zaplete, kot so slepota, amputacija noge, srčni infarkt in odpoved ledvic.

Pomemben del obravnave sladkorne bolezni je ustrezna edukacija bolnikov. FOTO: Chinnapong/Getty Images

Na 12. Nacionalni konferenci obvladovanja sladkorne bolezni 2021 so predstavili Državni program za obvladovanje sladkorne bolezni 2020–2030, pri katerem so sodelovale številne institucije, med njimi Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza), na pobudo katere je nastal nacionalni spletni portal E-diabetes.si, namenjen povezovanju slovenskih zdravstvenih strokovnjakov, ki izvajajo edukacijo oseb s sladkorno boleznijo. Kot so opozorili, bo epidemija covida-19 na področju obvladovanja sladkorne bolezni terjala visok davek. Medicinske sestre, ki izvajajo programe edukacije ob novoodkriti sladkorni bolezni, so namreč v zadnjem letu večinoma prerazporedili na točke testiranja in cepljenja proti covidu-19, presejanje za sladkorno bolezen pa se je v posameznih mesecih popolnoma ustavilo. Sladkorna bolezen res ne boli, prezrta pa vodi v težke pozne zaplete, kot so slepota, amputacija noge, srčni infarkt in odpoved ledvic. Kot ugotavljajo, imajo zaplete najpogosteje tisti, ki zdravnika ne obiskujejo ali ga obiščejo zelo redko, so še opozorili pri Zbornici – Zvezi, kjer se bojijo, da se bo dejansko stanje pokazalo šele v prihodnjih letih.