Mnoge dobrobiti hoje

Hodimo tako hitro, kolikor zmoremo, ne le po ravnem, tudi v hrib se podajmo. FOTO: G-stockstudio/Getty Images

Kdor hodi vsaj dvajset minut na dan vsaj 5 dni v tednu, je manj na bolniški.

Ko boste naslednjič na zdravniškem pregledu, nikar ne bodite preveč presenečeni, če vam bo zdravnik napisal kar recept za sprehod.Ta preprosta dejavnost, s katero se ljudje ukvarjamo, odkar smo shodili, torej od približno enega leta starosti, po besedah dr., nekdanjega direktorja harvardskega centra za preprečevanje bolezni in ohranjanje zdravja, velja za najbolj t. i. čudežno drogo in pomoč pri ohranjanju splošnega zdravja.Ogromno koristi ima, Frieden zapiše v knjižici Hoja za zdravje. »Če ste s hojo vztrajni, je lahko ključnega pomena za hujšanje, znižanje krvnega tlaka in holesterola ter za krepitev spomina ter za zmanjšanje tveganja za bolezni srca, sladkorne bolezni, raka in še več.«Da je vsaka telesna dejavnost, vključno s hojo, blagodejna za naše splošno zdravje, je zdaj že jasno, hoja pa prinaša tudi številne prednosti. Predstavljamo jih pet, ki vas bodo morda presenetile.Preprečuje učinke vplivanja genov, ki spodbujajo težo. Raziskovalci s Harvarda so pregledali 32 genov za spodbujanje debelosti pri več kot 12.000 ljudeh, da bi ugotovili, koliko ti dejansko prispevajo k telesni teži. Odkrili so, da so se med udeleženci, ki so približno uro na dan živahno hodili, učinki teh genov prepolovili.Pomaga pri krotitvi sladkosnednosti. Nekaj ​​študij z univerze v Exeterju je pokazalo, da lahko 15-minutni sprehod omeji željo po čokoladi in celo zmanjša količino čokolade, ki jo pojemo v stresnih situacijah. Najnovejše raziskave potrjujejo še, da lahko hoja zmanjša hrepenenje po vnosu različnih sladkih prigrizkov.Zmanjšuje tveganje za nastanek raka dojke. Dokazano je že bilo, da kakršna koli telesna dejavnost zmanjšuje tveganje za nastanek omenjenega raka, toda študija Ameriškega združenja za boj proti raku je pokazala, da imajo ženske, ki hodijo sedem ur ali več na teden, za 14 odstotkov manjše tveganje za nastanek raka dojke kot tiste, ki hodijo tri ure ali manj tedensko. Dobrobit hoje se je pokazala kot učinkovita in zaščitna tudi pri ženskah z dejavniki tveganja za nastanek raka dojke, kot je čezmerna telesna teža ali uporaba dodatnih hormonov.Olajša bolečino v sklepih. Številne študije so pokazale, da hoja zmanjša bolečino, povezano z artritisom, prav tako, da od pet do šest kilometrov hoje na teden lahko prepreči nastanek artritisa. Hoja namreč ščiti sklepe, predvsem kolena in boke, ki so najbolj dovzetni za artrozo. Sklepe z njo mažemo in jim omogočamo večjo gibljivost, hkrati pa krepimo mišice, ki te sklepe podpirajo.Spodbuja imunsko funkcijo. Hoja nas lahko zaščiti med sezono prehlada in gripe. Študija, v kateri je sodelovalo več kot 1000 moških in žensk, je pokazala, da so imeli tisti, ki so hodili vsaj 20 minut na dan vsaj 5 dni v tednu, za 43 odstotkov manj bolniških dni kot tisti, ki so vadili enkrat na teden ali redkeje. In če so že zboleli, je bolezen trajala krajši čas, simptomi pa so bili blažji.