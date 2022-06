Mladi zagotavljajo prihodnost: 350 krvodajalcev potrebujemo vsak dan

Darovanje krvi je plemenito in humanitarno dejanje. Je najvišja vrednota pomoči med ljudmi, v Sloveniji ima dolgoletno tradicijo, in ponosni smo, da se prenaša iz generacije v generacijo. Z vključevanjem mladih, bodočih krvodajalcev v družino srčnih ljudi jo negujemo in varujemo.

Zato je zelo pomembno, da se krvodajalstvu pridruži čim več mladih, da lahko nadaljujemo nemoteno in vzorno preskrbo s krvjo, ki je ključnega pomena za delovanje zdravstvenega sistema v Sloveniji,« je ob dnevu slovenskega krvodajalstva poudarila Polonca Mali, dr. med., spec. transf. med., z Oddelka za preskrbo s krvjo Zavoda RS za transfuzijsko medicino.

Med pandemijo nov sistem

Zavod je tako že 12. leto združil moči z Rdečim križem Slovenije in Petrolom v družbenoodgovorni krvodajalski iniciativi Daruj energijo za življenje, letošnjo akcijo, kot rečeno, pa so namenili predvsem mladim krvodajalcem.

»Ukrepi za obvladovanje covida so omejevali organiziranje mladih krvodajalcev, zato se z letošnjo akcijo posvečamo prav njim. Mladi so pomembna skupina, saj zagotavljajo prihodnost in stabilnost krvodajalske družine. Od njihovega nenehnega pridobivanja in vključevanja je odvisna prihodnost našega zdravstva. Sledijo nam lahko tudi na družabnih omrežjih, na facebooku in instagramu,« je pojasnila Malijeva, olajšana, da se razmere glede covida-19 v Sloveniji umirjajo, a opozarja, da se bodo potrebe po krvi povečevale: »Zdravstvo se namreč vrača v običajno delovanje z vsemi programi zdravljenja, ki pri tem potrebujejo kri, kot so različni posegi in operacije, zdravljenje hematoloških in onkoloških bolnikov, programi transplantacij kot tudi oskrba poškodovancev.« Preskrbovanje zdravstvenega sistema s krvjo je tudi med pandemijo potekalo nemoteno, seveda zaradi odlične organizacije zaposlenih, kar pa seveda ne pomeni, da se zavod ni srečeval s številnimi izzivi: »Zagotoviti smo morali varno okolje za krvodajalce in zaposlene kot tudi upoštevati in izvajati vse ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe. Uvedli smo sistem predhodnega naročanja na odvzem krvi, ki so ga odlično sprejeli tako krvodajalci kot zaposleni in organizatorji RKS. Zaradi preprečevanja širjenja covida smo prešli na vabljenje izključno prek SMS-vabila, v katerem smo jih prosili za povratni klic za dogovor o uri prihoda in ob tem preverjanje pogojev za darovanje krvi že pred prihodom. Ta sistem naročanja ohranjamo, ker so ga vsi zelo dobro sprejeli in so z njim zadovoljni. Za darovanje krvi porabijo manj časa, predvsem pa na odvzem ne prihajajo, če ne izpolnjujejo pogojev.«

Ob dnevu slovenskega krvodajalstva, ki mu bo 14. junija sledil še svetovni dan, se Malijeva zahvaljuje vsem plemenitim ljudem, ki z darovanjem krvi pomagajo pri zdravljenju in tako rešujejo življenja: »Za zdravljenje s krvjo še vedno potrebujemo varne in odgovorne krvodajalce, saj nadomestkov komponent krvi ni. Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili krvodajalcem v imenu bolnikov. Vsak dan jih v Sloveniji potrebujemo kar 350.«