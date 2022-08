Mladi in lepotni popravki: slovenski kirurgi razkrivajo, da nekatere posege tudi zavrnejo

Pred kratkim je anketa safe.si, ki so jo opravili med slovenskimi osnovnošolci in dijaki, razkrila, da kar tretjina slovenskih najstnic razmišlja o plastični operaciji. Povod za to so lepotni ideali in standardi, ki so jim mladi priča na spletnih omrežjih. Popačene in pogosto močno obdelane fotografije vplivnežev vplivajo na njihovo samopodobo in jim vzbujajo slabe občutke. Mnogi si zato želijo popravkov. A običajno ostane le pri želji, saj estetski kirurgi posegov, razen korekcije prirojenih ali razvojnih nepravilnosti, na mladostnikih ne opravljajo.

