»Mislila sem, da je z mano nekaj narobe« (raziskali smo pojav na ženskih spodnjicah, o katerem se redko govori)

»Celotno šolanje me je bilo strah sleci hlače pred drugimi, saj sem verjela, da se bodo iz mene norčevali. Vedno je bil prisoten strah, ko sem kje prespala, v garderobi po fitnesu in po skupinskih vadbah,« pripoveduje odrasla ženska. Njene temne spodnje hlačke so namreč na mestu, kjer so prišle v stik s spolovilom, počasi, a vztrajno izgubljajo barvo, pa se ji ni niti sanjalo, zakaj.

V šoli se o tem niso učili, mnoge zato mislijo, da je z njimi tam spodaj nekaj narobe, zaradi sramu pa si ne upajo spregovoriti o tem.

