Mišice, izgubljene v špehu

Nenadzorovana izguba telesne mase v primeru sarkopenične debelosti pripelje do nesorazmerno velike izgube mišične in druge nemaščobne mase, kar lahko povzroči poslabšanje delovanja različnih organov in organskih sistemov. Velikokrat pacienti povedo, da jedo manj, ker imajo vedno več maščobe na trebuhu. Ta se jim obeša in popolnoma razumljivo je, da jim to ni všeč.

Zato se odločijo, da bodo manj jedli, ker predvidevajo, da bodo tako »stopili« maščobo na trebuhu. Večinoma so to starejši in prevladujejo ženske.