Minimalni gibi, s katerimi se lahko znebite bolečin v sklepih

V današnjem času človek vse manj posluša (in sliši) svoje telo. Delujemo kot roboti, kot na avtopilotu, in tako tudi prezremo očitne znake in klice našega organizma na pomoč. Somatski pristop AEQ, ki ga je pri nas razvil Aleš Ernst, poudarja učenje zavestnega delovanja. S tem, ko se aktivno zavedamo lastnega telesa, lahko resnično občutimo sebe in prepoznamo svoja občutja ter tudi bolje zadovoljujemo svoje potrebe.

Kot pojasnjuje Ernst, pri tej metodi izvajamo minimalne telesne gibe, hkrati pa vso svojo pozornost usmerjamo na specifične mišice in tako vplivamo na center v možganih, ki upravlja našo držo, gibanje in mišično napetost v telesu. Na tak način pripomoremo, da je telo bolj sproščeno in manj zakrčeno. Z redno vadbo počasi dosežemo, da nam to preide v podzavest, v našo držo in gibanje, da se mišični tonus sprosti in da se kronične bolečine zmanjšajo ali poslovijo.

Odpravljanje avtomatizmov

Program s serijo različnih praktičnih delavnic izvaja tudi učiteljica AEQ metode 2. stopnje Petra Garin. Udeleženci, ki jih muči boleča zakrčenost telesa, izvajajo telesne gibe skupaj s protokoli dihanja v želji, da bi bolje občutili svoje telo in si znova omogočili normalno gibanje. S tem načinom vadbe je namreč mogoče odpraviti nepravilnosti in bolečine v mehkih tkivih v vseh delih telesa (od vratu, ramen, rok, hrbta, križa, kolkov, nog do stopal), glavni cilj kombinacije gibov in dihov pa je doseganje avtomatičnosti v povezavi možgani–senzorno-motorični sistem–mišice.

AEQ metoda je učinkovita pri lajšanju in odpravi kroničnih bolečin in stanj, kot so glavoboli, bolečine v sklepih, mišični krči, išias, uravnovesi nepotreben mišični tonus, zmanjša napor vsakodnevnega gibanja, izboljša pozornost in občutljivost …

»Naš cilj je vplivati na avtomatske programe zakrčenosti v telesu in tam ustvariti dolgoročno spremembo,« pojasni Garinova. Namreč, način naše drže, sedenja in gibanja je odvisen od vzorca, ki ga aktivirajo naši možgani. Torej prav možgani tudi ohranjajo določene nepravilne navade in tako v telesu zadržujejo zakrčenost. Ti avtomatični procesi so »udobni« in neboleči, a ker so nepravilni, se sčasoma zaradi njih pojavijo deformacije, ki postanejo vir bolečin. »Tedaj je treba ta neučinkoviti avtomatični vzorec aktiviranja mišic odpraviti in ga spremeniti v učinkovitega. To pa je proces, ki traja določen čas, več mesecev, pol leta ali več, vendar prinaša dolgoročne rezultate, saj z njim odpravimo neželena stanja,« še pojasnjuje sogovornica.

S tem načinom vadbe je namreč mogoče odpraviti nepravilnosti in bolečine v mehkih tkivih v vseh delih telesa. FOTO: Shutterstock Shutterstock

Kako z vajami AEQ do manj bolečin?

Izvajanje vaj je preprosto – leže, na blazini. Po možnosti mižimo in po navodilih premikamo določene dele telesa – minimalno in natančno. Zato ne pričakujte gibov, ki jih poznate iz joge ali pilatesa. »Gre za to, da kompleksen gib razstavimo v preproste minimalne enote. Tako omogočimo možganom, da začnejo diferencirati različne mišične skupine, in jih nato pravilno sestavimo nazaj v učinkovit kompleksnejši gib. Ker smo ob izvajanju gibov zelo zbrani in osredotočeni na to, kar počnemo, so naši možgani 'zelo prisotni', učijo se novega vzorca giba in napetosti mišic ter tako poskrbijo, da se spremembe shranjujejo in imajo dolgoročni učinek,« pravi Garinova.

Po njenih izkušnjah lahko hitro opazimo izboljšanje počutja in tudi spanja. S pogostim izvajanjem vaj v telo vnašamo ta možganski vzorec, in ko je sprememba dovolj velika, vnetje »ugasne«, bolečina pa se poslovi. Ernst pojasni, da lahko s tovrstnimi vajami umirjamo vse oblike kroničnih bolečin. Z zavestno spremembo delovanja in vedenja lahko dosežemo dolgoročno izboljšanje ter premagamo podzavestni odpor do sprememb. Ob tem pa začetnik te metode tudi opozarja, da pristop ni primeren za osebe, pri katerih so bolezni in težave posledica nedelovanja mišičnega ali živčnega sistema in pri katerih je živčni ali mišični sistem že tako poškodovan, da učenje ni več mogoče. Je pa metoda primeren dodatek fizioterapevtski in psihoterapevtski obravnavi, saj, kot pravi Ernst, »poveča samozavedanje in odgovornost pacienta ter s tem učinkovitost obravnave. Učenje AEQ metode tudi znatno zmanjša verjetnost ponovitve kroničnega stanja.«

Besedilo je bilo objavljeno v tiskani izdaji oglasne priloge Aktivni & zdravi.