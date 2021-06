Mineral lepote, čigar pomanjkanje je zelo slabo

V vsaki celici



Z leti se količina silicija zmanjšuje.

Premalo in preveč Znaki, ki morda opozarjajo na pomanjkanje, so motnje v rasti, lomljenje nohtov ali pojav žlebičkov na njih, izpadanje, cepljenje ali lomljenje las, pomanjkanje solzne tekočine in slabšanje vida, ohlapnost veznega tkiva, osteoporoza, nagnjenost k zlomom, težave s sluznico v želodcu, črevesju, pljučih, nosu, oslabljen imunski sistem, kronična utrujenost, občutek oslabelosti, kolcanje, težave z zobmi in dlesnimi, težave z dihanjem ... »Dolgotrajno pomanjkanje silicija vodi v zmanjšanje imunosti in razvoj drugih dolgotrajnih težav. Obenem lahko upočasni celjenje ran in povzroči diabetes, hipertenzijo, aterosklerozo, osteoporozo, tuberkulozo, hepatitis, ledvične kamne. Če pa je silicija v telesu preveč, je to lahko zelo škodljivo za naše ledvice. Ta element namreč izločamo s sečem, ki pa lahko ob preveliki količini povzroči ogromno težav, kot so recimo sečni kamni,« opozarja predsednica Lekarniške zbornice Slovenije.

Silicij je drugi najbolj prisoten element v Zemljini skorji, najdemo ga tudi v čisti izvirski vodi, pogosto pa ga uporabljamo v gradbeništvu, medicini, gospodinjstvu in elektroniki: kot pojasnjuje mag., mag. farm., spec., predsednica Lekarniške zbornice Slovenije, je njegova najpomembnejša lastnost možnost povezovanja v različne spojine in komplekse, njegove prisotnosti pa se tako v naravi kot tudi v telesu ne zavedamo.Zanima nas predvsem njegovo delovanje v človekovem organizmu, kjer ga uvrščamo med najpomembnejše elemente. »Je takoj za kisikom, ki je pomemben za dihanje, in natrijem, ki vpliva na normalno delovanje vseh kemijskih procesov v telesu,« pojasnjuje mag. Potočnik Benčičeva.»Silicij skrbi za normalno vezavo telesnih celic, saj sodeluje pri tvorbi kolagena, elastina in vezivnega tkiva. Sodeluje v veliko biokemijskih reakcijah v celicah. Prav tako povečuje mineralizacijo kosti, izboljšuje odpornost telesa, preprečuje prodiranje lipidov v krvno plazmo, zmanjšuje tveganje za aterosklerozo, tvori stabilne spojine, odnaša strupe iz telesa, spodbuja rast in krepitev kostnega tkiva, ohranja pravilno ravnovesje kalcija in fosforja ter zagotavlja še številne druge pomembne procese v telesu.« V našem telesu je okoli 5–7 gramov silicija, najdemo pa ga v vsaki celici. Skrbi za prenos informacij, vpliva na obrambni mehanizem, obnovo, osnovno delovanje celic, te varuje in krepi njihovo moč ter zmogljivost: »Najdemo ga tudi v koži, laseh, nohtih in notranjih organih, kot so srce, pljuča, rodila, možgani, oči, sluznice, krvni obtok in limfa. Z leti se količina silicija zmanjšuje, kar se med drugim kaže tudi v uveli koži, zatečenih sklepih in utrujenosti. Imenujemo ga tudi mineral lepote, saj ohranja lase, kožo in nohte.« Najdemo ga predvsem v živilih, ki so bogata z vlakninami, ogljikovimi hidrati in glutenom, veliko ga ponujajo zelenjava, sadje, oves, rjavi riž, školjke, banane, fižol in špinača.»Silicij v telesu ne nastaja sam, a ker ga je z leti vedno manj, lahko njegovo pomanjkanje nadomestimo tudi z različnimi prehranskimi dopolnili. Nikakor pa z njim ne smemo pretiravati, saj lahko s tem naredimo več škode kot koristi,« opozarja sogovornica in pristavlja, da niso vsi izdelki na tržišču enako učinkoviti: »Pred nakupom vsekakor priporočam posvetovanje s strokovnjakom oziroma farmacevtom, ki bo znal natančno oceniti, zakaj prehranska dopolnila sploh potrebujete in katero bo najprimernejše. Na trgu je veliko izdelkov, ki vsebujejo netopno obliko silicija, ki se slabo absorbira. Tudi številni rastlinski izvlečki so ob nepravilni obdelavi slabo učinkoviti. Najprimernejša oblika je monomerna kratkoverižna oblika, monometilsilanetriol (MMST), ki se zaradi svoje sestave ne kristalizira v telesu. Pri izbiri prehranskih dopolnil je pomembno, da izberemo tista, ki imajo največjo možnost absorpcije, in ne tistih z najvišjo vsebnostjo samega minerala. V nobenem primeru pa ne prekoračujte dnevno priporočenega odmerka!«