Mineral, ki prežene nespečnost

Spanje je nepogrešljiva sestavina zdravega in kakovostnega življenja, pomembno je tako z vidika psihičnega kot tudi fizičnega zdravja. A včasih se zgodi, da se ponoči namesto trdnega in okrepčilnega spanca prikrade nespečnost in treba je storiti vse, da bi jo čim prej pregnali.



Eden od načinov, ki k temu pripomore, je uravnotežena prehrana, v kateri ne sme manjkati za dober spanec ključnega minerala, to pa je magnezij. Magnezij ima veliko nalog Primeren vnos tega je pomemben z več vidikov. Pod njegovim vplivom se namreč hrana pretvarja v energijo. Magnezij igra eno ključnih vlog pri zagotavljanju zdravja mišic in kosti ter pozitivno vpliva na delovanje centralnega živčnega sistema, kar pomeni, da pomirja, s tem pa pripomore k boljšemu spancu. Kje se nahaja Seveda obstajajo prehranski dodatki z magnezijem, a vedno se je najbolje zatekati k njegovim naravnim virom, to pa so zelena listnata zelenjava, cela žita, semena, lupinasti plodovi in z njim obogatene naravne mineralne vode. Koliko magnezija na dan? Dnevno potrebna količina magnezija za osebe, stare od 19 do 30 let, znaša 310 miligramov, po tridesetem pa 320 miligramov. Dnevne količine ni priporočljivo presegati, zato se, če se boste odločili za z njim bogate prehranske dodatke, pred uživanjem posvetujte s svojim zdravnikom.

Komentarji: