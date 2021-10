Mihela Gorše: Bila je mlada mamica, ko ji je bolezen začela jemati vid

A ne prav pogosto, saj nenehno spraševanje vedno znova odpira bolečine in človek lahko zdrsne čez rob, ki vodi v vlogo žrtve. To pa ni vloga predsednice društva obolelih za redkimi boleznimi oči na genetski osnovi Svetloba. Ustanovili so ga tik pred začetkom epidemije covida 19 in nudi podporo obolelim za redkimi genskimi boleznimi oči, ki pogosto vodijo v popolno izgubo vida.

Preberite intervju na onaplus.si.