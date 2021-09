Migrena lahko pošteno zagreni življenje

Pomaga lahko počitek. FOTO: Fizkes/Getty Images

Resni simptomi

Različne oblike

Kdaj obiskati zdravnika zaradi glavobola, je pogosto vprašanje, saj je dokaj pogost. Podatki kažejo, da ima približno 50 odstotkov ljudi glavobole vsaj enkrat na mesec, 15 odstotkov vsaj enkrat na teden in 5 odstotkov vsak dan ali skoraj vsak dan. Toda le majhen del jih tudi poišče zdravniško pomoč, saj je večina glavobolov sorazmerno blagih in izginejo sami ali s pomočjo zdravil za lajšanje bolečine brez recepta, počitka ali dobrega spanca. Kaj pa tisti, ki so hudi, se pogosto pojavljajo ali se ne odzivajo na zdravila za lajšanje bolečine brez recepta?Takim glavobolom pravimo migrena, ki tistemu, ki jih ima, lahko zelo zagreni življenje. Čeprav so redko znanilec bolj zlovešče bolezni, je smiselno obiskati zdravnika, če jih imate pogosto, če motijo ​​vašo sposobnost delovanja ali če imate obstoječ vzorec glavobola, ki se na kakršen koli poseben način spremeni. Če imate res pogoste glavobole, ne bo odveč, če se boste oglasili pri osebnem zdravniku, ki vas bo po potrebi napotil k specialistom, bodisi splošnemu nevrologu ali nevrologu, ki je specializiran za glavobole.Simptomi, ki lahko kažejo na resno zdravstveno težavo, so nenaden glavobol, ki ga občutite kot udarec v glavo, glavobol, ki ga spremlja še povišana telesna temperatura, glavobol, ki ga spremljajo krči, glavobol, ki vztraja, potem ko ste dobili udarec v glavo.Resni simptom je tudi glavobol, ki ga spremlja zmedenost ali če ob tem izgubljamo zavest; nevaren pa je tudi tisti, ki ga spremlja bolečina v očesu ali ušesu. Zdravnika je dobro obiskati, če imate hud glavobol, ki se pojavi iznenada, prej pa ga skoraj nikoli niste imeli, pa tudi, če vam onemogoča opravljanje kakršne koli dejavnosti. Še posebno moramo biti pozorni, ko se glavoboli pojavljajo pri otroku. Vedno ga je treba peljati k zdravniku, če ima ponavljajoče se glavobole, zlasti kadar se bolečina pojavi ponoči ali je prisotna, ko se zjutraj zbudi.Glavobol ima različne obraze in se kaže na različne načine; od tope, stalne bolečine do utripajoče. Osebni zdravniki pravijo, da ljudje največkrat tožijo o tako imenovanem tenzijskem (napetostnem) glavobolu oziroma migreni, glavobolu zaradi živca trigeminus, kroničnih dnevnih glavobolih, glavobolu po večji telesni obremenitvi ter po spolnem stiku.Sprožilci glavobolov so lahko različni, a skupno je, da glava po navadi boli, če v čem pretiravamo. Po navadi je le neprijeten, počutimo se slabo in nismo sposobni za nobeno aktivnost, vendar pa moramo biti pozorni, če nas velikokrat boli glava, saj lahko to kaže na kakšno hujšo bolezen.