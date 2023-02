Menopavza: za nekatere olajšanje, za druge stres

Težave, ki spremljajo menopavzo, zadnjo menstrualno krvavitev, in klimakterij, obdobje okoli menopavze, lahko pri ženskah povzročijo velike telesne in duševne spremembe. Konec rodne dobe je stresna prelomnica za številne ženske in prinaša mnogo novosti.

Medtem ko so nekatere predvsem olajšane, da lahko končno pozabijo na boleče menstruacije in kontracepcijsko zaščito, se mnoge spopadajo z nadležnimi tegobami. Pa ne le z nočnim potenjem in vročinskimi oblivi, pojavijo se lahko tudi razbijanje srca, utrujenost, nespečnost, glavobol, motnje razpoloženja in koncentracije, tudi depresija.

Na jedilniku ne sme manjkati dragocenih vitaminov. FOTO: Inside Creative House, Getty Images

Včasih je smiselna nadomestna hormonska terapija.

Naravno nad tegobe

Zaradi zmanjšanega izločanja estrogena so značilne tudi spremembe v sluznici nožnice in sečil, ki se tudi skrčijo, te spremembe pa lahko prinesejo stresno urinsko inkontinenco, pogostejše uriniranje in tudi vnetja spodnjih sečil. Bolečine pri spolnem odnosu so zaradi suhosti nožnice neredke, suha pa je lahko tudi koža. Izpadajo lahko lasje, poveča se telesna teža. Slabše delovanje jajčnikov lahko povzroči motnje v delovanju ščitnice, konča se tudi zaščitna vloga estrogena; vrednost holesterola v krvi se lahko poveča, poviša se krvni tlak in s tem tveganje za srčno-žilna obolenja.

Nadležni simptomi pogosto kratijo spanec. FOTO: Tatyanagl, Getty Images

In še, zaradi pomanjkanja estrogena so čedalje krhkejše kosti in vse večja možnost za pojav osteopenije oziroma zmanjšane kostne gostote in tudi osteoporoze, opozarjajo pri združenju Europa Donna, kjer poudarjajo, da je zaradi vsega naštetega ključno zavedanje o dolgotrajnem procesu, na katerega pa se ženske odzivajo različno. A da bi bilo spremljevalnih tegob tega naravnega prehoda v novo življenjsko obdobje čim manj, svetujejo kar se da zdrav življenjski slog, pri katerem ne sme manjkati kakovostnega spanca, zdrave prehrane in redne telesne dejavnosti.

Uživati je treba čim več polnovrednih živil, sadja in zelenjave, vitaminov in mineralov, živil, ki vsebujejo rastlinske estrogene, kot so sojini izdelki, oreščki, čičerka, špinača, laneno seme, leča in ovseni kosmiči. Izogibati se velja prečiščenim ogljikovim hidratom, alkoholu in kofeinu ter zmanjšati količino mlečnih izdelkov in rdečega mesa.

Uživati je treba živila, ki vsebujejo rastlinske estrogene.

Po posvetu so smiselni dodatki z maščobnimi kislinami omega 3 in omega 6, ki blažijo znake suhe kože, izpadanja las in suhe nožnice. Pomaga tudi vitamin E, posebno ob vročinskih oblivih, in skrbi za elastičnost kože. B-kompleks pomaga premagovati stres in spodbuja delovanje nadledvične žleze, ki začne tvoriti manjkajoči estrogen. Za pridobivanje zadostne količine vitamina D, ki varuje kosti, se je smiselno zmerno sončiti trikrat na teden po 15 minut ali pa se posvetovati z zdravnikom glede morebitnih prehranskih dopolnil. In, seveda, pozitivna naravnanost, sprostitvene dejavnosti, kot so joga, meditacija in masaža, ter druženje s prijetnimi ljudmi bodo pomagali preprečiti razpoloženjska nihanja.

Včasih pa so težave tako izrazite, da zdravniki svetujejo nadomestno hormonsko terapijo, ki lahko pomaga preprečiti marsikatero tegobo, kot je osteoporoza, a žal obenem poveča možnosti za pojav rakavih bolezni na rodilih in prsih, srčno-žilnih obolenj in nastanek krvnih strdkov.