Melisa ima izjemne učinke na zdravje, a to morate vedeti pred njeno uporabo

Melisa je trajnica, grmovnica, ki zraste do 80 centimetrov v višino. Prepoznamo jo po svetlo zelenih listih jajčaste oblike, ki so rahlo nazobčani, na njih pa so dobro vidne listne žile. Listi imajo vonj po limoni, na njih pa se nahajajo drobne dlačice. Njeni cvetovi so majhni in beli. Poimenovanje 'melisa', ki v grščini pomeni čebela, se je uveljavilo, ker njene bogate cvetove rade obiskujejo čebele. Najdemo jo po vsej Evropi. Rada ima sončne lege in vlažna tla. Večinoma raste ob zidovih, kjer je dobro zavarovana pred sunki vetra.

