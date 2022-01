Mehurčki na skeleči koži

Herpes na ustnicah je zelo pogosta virusna okužba, najpogosteje pa se pojavi kot spremljevalec zmanjšane odpornosti in različnih bolezni ter stanj, kot so povišana telesna temperatura in menstruacija ter druge hormonske spremembe. Herpes simplex 1 se običajno pojavi iznenada, kakšen dan prej lahko na predelu izbruha občutimo srbenje, bolečino ali neprijetno zbadanje.

Nujna je dosledna higiena.

Običajno izzveni spontano

Inkubacijska doba znaša do 26 dni, redko več. Na nabrekli in pordeli ter skeleči koži se pojavijo majhni mehurčki, napolnjeni s svetlo tekočino, najpogosteje na zunanji strani ust ali ustnic ter v njihovi bližini. Mehurčki sčasoma počijo in nastanejo rumene kraste, ki po sedmih do desetih dneh izginejo, virus pa v organizmu ostane neaktiven. Herpes na ustnicah običajno izzveni spontano in ne zahteva posebne obravnave, če pa vztraja več kot deset dni, je treba obiskati zdravnika. K njemu je treba tudi ob zelo pogostih ponovitvah izbruha. Pri samozdravljenju uporabimo lokalna sredstva v obliki mazil, krem ali obližev, ki vsebujejo anestetike za blažitev bolečine, cinkov oksid ali naravne izvlečke, kot je olje čajevca.

Mehurčki, napolnjeni s svetlo tekočino, sčasoma počijo. FOTO: Apichsn/Getty Images

Mnogi prisegajo na naravna sredstva, kot je pitje čaja iz rožmarina, nekateri pa uporabljajo kamilični in timijanov čaj ter čaj velike preslice in vrbove skorje za obkladke. Nekateri na predel izbruha položijo strok svežega česna, spet drugi prisegajo na kocko ledu, tretji na zobno pasto. Pomagala naj bi tudi melisina krema, po posvetu so priporočljiva tudi eterična olja pelargonije, bergamotke, evkaliptusa, čajevca in lavande, nekateri na okuženo mesto položijo vlažno vrečko čaja earl grey, nekateri pa vato, namočeno v hladno črno kavo brez sladkorja.

Ob pogostih izbruhih herpesa obiščemo zdravnika.

Ob izbruhu herpesa strokovnjaki priporočajo počitek, dovolj kakovostnega spanca in uživanje lahke hrane, nujni pa so tudi higienski ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe. Nikoli si ne delimo krožnikov, pribora, kozarcev, brisač, če imamo herpes; z drugimi se ne poljubljamo in se ne dotikamo njihovih osebnih predmetov. Izogibamo se spolnim odnosom. Pogosto si umivamo roke. Uživamo živila, ki krepijo odpornost, in pijemo veliko tekočine.